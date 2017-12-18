Зарубежные и отечественные СМИ подхватили и развивают тренд VR



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В какой-то момент мир помешался на виртуальной реальности. За короткий промежуток времени технологии VR сделали большой шаг от неуклюжих игровых автоматов до компактных гарнитур, которые позволяют играть, смотреть видео и даже путешествовать по миру, не выходя из дома. Тренд подхватили и СМИ, которые по своему обыкновению всегда находятся в поиске новых форм взаимодействия с аудиторией.

Интернет-браузер Opera собрал наиболее яркие примеры того, как медиа используют видео в формате 360° и виртуальную реальность для создания контента.

От протестов к космосу

Политические, экономические, общественные и любые другие новости. Именно новости, пожалуй – наиболее востребованный формат топовых медиа. Поэтому неудивительно, что телеканалы, газеты и новостные порталы мгновенно приспособили видео в формате 360°для освещения повестки дня. Это позволяет не только эффектно рассказать о происходящем, но и помогает зрителю ощутить себя частью происходящего.

Например, американские СМИ активно использовали технологии 360°, освещая выборы президента и последующие протесты. TIME, USA Today и другие позволяли очутиться в центре демонстраций против Дональда Трампа, а телеканал NBC вёл прямую трансляцию с инаугурации тогда ещё будущего президента.

Спрос рождает предложение: потребности медиа вскоре уловили самые важные и самые надёжные поставщики информации — видеоагентства. Reuters и Ruptly выделили под такие видео целые разделы. И не только с новостным контентом. Спортивные мероприятия, концерты, путешествия, экскурсии по туристическим местам и даже выход в открытый космос — в какой-то момент оказалось, что в формат 360° вписывается почти что любой контент. И если в вашем браузере на компьютере есть проигрыватель VR 360 (в Opera он встроен по умолчанию), то можете надеть любые очки виртуальной реальности, совместимые с OpenVR, и почувствовать себя участником самых значимых мировых событий.

Путешествовать, не вставая с дивана

Среди медиа, которые активно используют подобные форматы, особо выделяется National Geographic. Современные технологии позволили команде NatGeo полностью раскрыть свой потенциал, прибавив к захватывающим фотографиям ещё и захватывающие панорамные видео. Причём не только о путешествиях. Среди всего многообразия контента можно даже найти реконструкцию битвы викингов.

Быстрее, выше, панорамнее

На новые пути взаимодействия с аудиторией, а также на возможность повышения заработка от рекламы, обратили внимание и в спортивной индустрии. В ноябре 2015-го «Реал Мадрид» стал первым в мире футбольным клубом, который позволил своим болельщикам выйти на поле вместе с футболистами: используя функцию 360° в Facebook.

С тех пор к общей VR-лихорадке присоединились почти все самые популярные виды спорта. Например, портал UNINTERRUPTED выпустил целую серию коротких видео 360° о Леброне Джеймсе, легенде американского баскетбола.

Первые робкие шаги в освещении мировых турниров сделали каналы NBC и ВВC, которые организовали трансляцию Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро через свои приложения. За соревнованиями тогда можно было понаблюдать в VR-шлеме. Есть все шансы, что на Чемпионате мира по футболу в следующем году, который пройдёт в России, медиа удивят нас новыми решениями.

А что у нас?

Пожалуй, самым ярким VR-проектом российских СМИ является «Революция 360» от телеканала RT. Это серия из восьми панорамных видеозарисовок, которые показывают жизнь в России революционного времени. Так, можно оказаться в окопах Первой мировой, поучаствовать во встрече Ленина и Сталина на конспиративной квартире или даже проникнуть на подпольную типографию.

Кстати, о типографии. В «погоню за VR» также включился мультимедийный информационный центр IZ.ru. Посмотреть на процесс печати газеты “Известия” можно прямо на сайте.

Среди всего многообразия контента 360° на портале есть, например, процесс сортировки багажа в «Домодедове», который обычно скрыт от глаз пассажиров.