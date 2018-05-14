Директор по маркетингу креативного агентства Braininglab поделилась результатами исследования

«В прошлом году перед нами встала амбициозная задача — ребрендинг агентства. Мы понимали, что на ивент-рынке сайт по-прежнему один из основных инструментов для отражения позиционирования компании. Отрасль высококонкурентная, поэтому, когда мы подошли к разработке собственного сайта, было важно выяснить, как же описывают свои преимущества и продвигают услуги конкуренты, как дифференцируют себя в этой агрессивной среде. Возникла идея провести исследование, которое помогло сформулировать ценность и уникальность агентства, и мы просто не могли не поделиться результатами с вами», — Розалина Сейранян, директор по маркетингу Braininglab.

Мы отобрали 40 агентств и тщательно изучили сайты каждой компании: выписывали тезисы, которые затем разбили на категории и посчитали процентное соотношение.

Оказалось, что позиционирование компаний базируется на нескольких ключевых особенностях: рассказывая о себе, агентства упоминают про услуги, историю и награды, о команде — про профессионализм, количество сотрудников, зачастую говорят о клиентах, сообщая их количество и демонстрируя отзывы, а также рассказывают об уникальности продукта.

Несмотря на то, что зачастую набор услуг одинаковый, называют себя агентства по-разному.

Из 40 проанализированных компаний только 12 — «ивент-агентства», еще 12 определяют себя как «организаторы мероприятий» — такие наименования самые популярные. «Коммуникационных агентств» оказалось 6, так же 6 компаний — «креативные и рекламные агентства». Наиболее редкое позиционирование — «маркетинговое агентство», «агентство интегрированных коммуникаций» и «агентство стратегических событий». К тому же 22% компаний из выборки называют себя «агентствами полного цикла».

Результаты нашего исследования:

История. В подавляющем большинстве агентства рассказывают о собственной истории — 90% - 36 из 40-ка. Популярны упоминания о годе основания — 35%, немногим больше — 42,5% - указывают не год основания, а пишут про количество лет на рынке. Отметим, что про год создания агентства пишут в основном молодые компании, те же, у которых «20-летний» опыт предпочитают сказать именно так. В третьей категории оказалось 15% компаний, которые посвятили отдельные страницы сайта, сделали презентации, чтобы рассказать о становлении своей организации «с пеленок» в хронологическом порядке по годам.

«Мы начинали с розыгрышей, „Подъёживали“ людей. Прошло много лет, розыгрышами мы уже не занимаемся…», — Подъёжики «Агентство успешно работает на рынке более 15 лет и занимает одну из лидирующих позиций в отрасли…», — Eventum Premo

Признание. 60% рассказывают о рейтингах и премиях. 32,5% из полной выборки ивент-агентсв указывают, что входят в ТОП- лучших по результатам рейтингов, 38% компаний демонстрируют победу на определенных премиях, 22,5% - указывают на совокупное количество наград.

«Мы стали Событием года-2016», — abd: Entertainment «Агентство — признанный лидер в индустрии более 20 профессиональных наград», — MaxMedium

Мы также сформировали фокус-группу из 25 клиентов и провели опрос среди них. Как оказалось, 19 компаний из выборки обращают внимание на рейтинги и премии. Именно поэтому мы не стали избегать этот пункт и на нашем сайте и подробно рассказали о кейсах-победителях.

Проекты. Больше половины компаний говорят о количестве реализованных проектов — 52,5%. Их мы разделили на три категории по периодам: 12,5% компаний указывают число за год, 42,5% - с момента основания, 2,5% - за месяц. (Некоторые агентства сообщают цифру и за год, и с момента основания).

«800 мероприятий было организовано за это время», — Communicator Creative Events «Каждый год проводится свыше 100 событий», — Eventmaxpro

Сколько себя помним, в каждую презентацию мы включали информацию о количестве проектов. Однако, по мнению фокус-группы, опыт работы агентства в релевантных форматах для клиентов гораздо важнее, чем просто число проведенных мероприятий.

Лучшие и лидеры. Слово «лучшие» используют 25% и лишь 5% - «лидер».

«Признанный лидер в организации масштабных комплексных выездных событий по всему миру „под ключ“», — MaxMedium «Всего лишь лучшее event-агентство», — Moscow event

О команде

Офис. Из 40 компаний лишь 4 говорят о своем офисе. Две из них заявляют, что офис — это место вдохновения, еще два агентства только упоминают о его наличии и прилагают фото.

«Для нас нет понятия офиса. Скорее это открытое творческое пространство, которое отражает наши взгляды, ценности и командный дух. Здесь мы проводим много времени, в комфортной атмосфере реализуя самые смелые и эффективные проекты», — Louder «Подъёжики и креативное пространство Хлебозавод 9 — это отличная коллаборация, результатом которой становятся крутые креативные идеи. И именно они являются основой ваших мероприятий!», — Подъёжики

Профессионализм. О профессионализме заявляют 62,5% компаний. Среди них 15% используют слово «эксперты», 27,5% говорят о «команде профессионалов» и 12,5% отмечают «профессиональный подход».

«Команда IQ PRO — команда профессионалов, ставящих целью не только собственную выгоду, но и развитие индустрии и формирование развитого бизнес-сообщества», — IQ PRO «Наш профессиональный подход и значительный опыт позволяют проводить мероприятия любой сложности на высоком уровне обслуживания», — Aero Club Tour «…Стала одним из ведущих российских экспертов в сфере организации мероприятий», — Arlecchino

Сотрудники. Рассказывают о команде 72,5% компаний. Из 40 ивент-агентств 42,5% указывают количество работников, 22,5% рассказывают только про менеджмент. На сайтах 15% компаний есть упоминание, что команда «любит свое дело».

«Мы фанаты своей работы! Это не просто работа — это наша жизнь! Мы не спим ночами, но нам это нравится! Мы считаем себя счастливыми людьми, так как занимаемся тем, что мы больше всего в жизни любим!», — Gold Stream «Это команда профессионалов и настоящих виртуозов индустрии, которые работают со страстью и любовью к своему делу», — RCG

Персонализация — работающий инструмент, а наши сотрудники — гордость компании. Поэтому каждый посетитель сайта Braininglab может лично познакомиться с командой, написав в социальных сетях.

Отношение с клиентом

Клиенты. 95% агентств рассказывают о клиентах. 80% из них только упоминают заказчиков в виде логотипов, 10% сообщают о постоянных клиентах, а 20% используют формулировку «нам доверяют». Несколько компаний (7,5%) заявляют о работе с ведущими/крупными/международными компаниями и 7,5% применяют индивидуальный подход. Отдельно мы заметили, что многие стремятся сказать: «мы — партнеры для клиентов» (15%).

«Наши заказчики — ведущие игроки из всех сфер бизнеса, в том числе глобальные корпорации», — RCG «С 2007 г. DEPARTÁMENT помогает своим клиентам — ведущим международным брендам и крупным российским компаниям — завоевывать новые аудитории…», — DEPARTAMENT

Иногда ивент-агентства говорят о своем отношении к клиентам:

«Золотые наши, бриллиантовые, любименькие!», — abd: Entertainment

Небольшое количество ивент-специалистов говорит на сайтах о деньгах — 10% (4). Из них всего одна компания упоминает о прозрачном ценообразовании, еще 3 — о выгодном сотрудничестве.

«У нас прозрачное ценообразование. Event агентство Redday — „белая“ компания. Мы работаем в официальном поле и не поощряем „серых“ подрядчиков», — Redday «Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, предлагая лучшее соотношение цена-качество», — ARS Communications

Отзывы. Как это ни странно, большинство компаний — 73% не используют отзывы клиентов о самих проектах. Всего 11 размещают официальные рекомендательные письма, цитаты конкретных сотрудников компаний-клиентов — 12,5%, одна компания (2,5%) указывает список компаний, в которых можно получить рекомендации.

«Рекомендации о нас можно получить в Министерстве энергетики РФ, ОАО Нарзан, ОАО РусГидро, ОАО Э. Он, Sigenia Aubi…», — Rich and Famous

Уровень. 22,5% компаний говорят о высоком уровне: организации (5%), сервиса (10%), профессионализма (7,5%).

«Для нас каждый клиент имеет статус VIP, именно поэтому вы получаете самый высокий уровень сервиса вне зависимости от стоимости вашего мероприятия», — Foxnote «Конференции и форумы на высшем уровне», — Eventum Premo

О продукте

Партнеры. 23% компаний упоминают о партнерстве. 8% из 40 рассказывают о сотрудничестве с популярными людьми (ведущими/актерами/музыкантами…), которые участвовали в мероприятиях. 12,5% утверждают, что работают только с лучшими, проверенными подрядчиками. 2,5% сообщают о количестве подрядчиков.

«Мы работали для первых лиц государств, с артистами планетарного масштаба», — IQ-Pro «Более 2000 прямых контрактов с поставщиками», — Aero Club Tour

Инновации и технологии. Из всех анализируемых компаний 23% рассказывают про использование инноваций и технологий (около 3% - про инновационный подход; 20% - про применение в ивентах высоких технологий).

«Мы используем лучшие творческие кадры и самые современные технологии для создания таких переживаний», — Era event «В основе нашей работы: инновационность», — Rich and Famous

Эффективность. В описании услуг и проектов около 20% (8) компаний используют слово «эффективность».

«Событие, максимально эффективно решающее коммуникационные задачи Клиента», — Era event

Уникальность. Так характеризуют себя 9 (22,5%) компаний из 40.

«Благодаря уникальному набору специалистов мы качественно подняли свой уровень», — Sshikom «Мы создаем уникальные бренд-впечатления», — Eventum Premo

Впечатления. В качестве результата мероприятия 10% компаний ставят получение положительных впечатлений и эмоций. Еще около 40% описывают впечатления от их мероприятий, но другими словами.

«Не ивент, а событие» — именно такую формулировку применяют 10% (4) компаний, другие 32,5% (13 агентств) говорят про то, что создают событие с пользой для бизнеса.

«Мы владеем технологиями, позволяющими превратить любое мероприятие в яркое событие, — Moscow event «Креативные решения бизнес-задач клиента», — Debby Marketing Solutions «Каждое событие Show&Motion организовано с целью решения конкретных бизнес-задач заказчика», — Show&Motion

Благотворительность. Наиболее редкий раздел на сайтах ивент-агентств — благотворительность. О помощи детям и сотрудничестве с фондами cказали 2 компании из 40.

«Добрые дела FOXNOTE Каждый квартал мы отправляем в фонд детских домов материальные взносы 1/10 прибыли компании», — Foxnote

В заключение небольшая подборка цитат:

«Любое мероприятие, — как сок: бывает свежевыжатый, а бывает суррогатный. Оrange Event готовит вкусные и полезные мероприятия из натуральных компонентов. Эти мероприятия двигают бизнес клиента вперёд. Мы делаем такие мероприятия уже 12 лет», — Orange «Наша работа начинается фразой „Слон крутой партнер“, и заканчивается ей же, только из уст клиентов — партнеров!», — SLON «Наши проекты запоминаются надолго, так как мы не используем шаблонных решений. Каждый проект уникален. Он является реализацией творческого замысла с одной стороны, и решением практической задачи бизнеса — с другой», — Positive communications «Мы делаем работодателя sexy», — Braininglab

Мы надеемся, что этот материал вызовет интерес у наших коллег по цеху: и у тех, кто только планирует начать свой бизнес в ивент-индустрии, и у тех, кто в нем уже давно. Дифференциация компании на постоянно изменяющемся и креативном рынке требует поиска новых форм, ведь сложно сделать акцент на своих сильных сторонах, если об этом же говорят большинство конкурентов.