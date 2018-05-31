Спецпроект к выставке Василия Верещагина «Бунтарь. Завоеватель. Революционер» — кейс департамента визуальных коммуникаций Rambler Group

Директор департамента визуальных коммуникаций Rambler Group Владислав Тютюников рассказал Sostav о совместном с Лентой.ру и Третьяковской галереей специальном мультимедийном проекте «Бунтарь. Завоеватель. Революционер». Он посвящен одноименной выставке художника Василия Верещагина, которая проходит в Третьяковской Галерее на Крымском валу до 15 июля. Проект нацелен на молодую аудиторию и вмещает различные средства мультимедийного сторителлинга.

Задача

Русский живописец и литератор, номинант Нобелевской премии мира, Василий Верещагин считается одним из наиболее известных художников-баталистов. Весной 2018 года творческое наследие Василия Верещагина было выставлено в стенах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Взору посетителей выставки «Бунтарь. Завоеватель. Революционер» были представлены 139 картин, 389 графических работ, 180 холстов, 120 графических листов и 97 авторских артефактов.

Предстояло просветить и отчасти заинтриговать потенциального зрителя, побудив его к походу в Новую Третьяковку на Крымском Валу. При этом было необходимо сохранить главную идею выставки — в полемической форме раскрыть различные ипостаси личности художника.

«Текущая выставка — это стремление снять шоры с зрительского восприятия картин и самой личности Василия Верещагина. Мы смотрим на него как на чистую этнографию в стиле Жерома и не видим голов, насаженных на пики. Верещагин — художник, который задает неудобные вопросы. И вопросы эти актуальны по сей день», — объясняет представитель Третьяковской галереи.

Реализация

Для того чтобы погрузить читателей «Лента.ру» в батальную атмосферу и плавно подвести к вопросу «Кем на самом деле был Верещагин?», на сайте задается направление вглубь: движение сквозь картины, время и события — вместо привычного вертикального скроллинга. Таким образом пользователь проходит сквозь сайт, попутно имея возможность управлять движением тумана и силуэта гор, полетом птиц — и в любой момент может вернуться назад.

«Верещагин хотел, чтобы его картины увидело, как можно большее количество людей, и считал, что для привлечения внимания к современному искусству все средства хороши. Поэтому он играл с дневным светом и электрическим (новшество того времени), заказывал массивные рамы, окружал картины драпировками и предметами быта, привезенными из путешествий, наконец звал музыкантов. Живи художник в наше время, он использовал бы самые современные технологии», — отмечают кураторы выставочной экспозиции.

Помимо визуальных решений в проект был интегрирован официальный видеоролик выставки, снятый известным российским кинорежиссёром Александром Коттом, где Верещагина в разных его ипостасях исполняет артист Анатолий Белый.

Алена Панкратова, арт-директор Getbrand : Меня в общем зацепило. Выставкой я, безусловно, заинтересовалась, следовательно сайт обеспечил конверсию, что является его главной функцией. Визуальный слой хорошо передает название «Бунтарь. Завоеватель. Революционер». Но мне немного не хватало вспышек яркого верещагинского света и ощущения жаркого дня, пронизывающего многие картины художника. Думаю, мог бы получиться интересный контраст. Контекстный слой — сложный. Не очень понятно предполагается сайт в первую очередь для прочтения или для рассматривания.

Павел Шулятиков, digital арт-директор агентства AVANT : Мне понравились задумка и оформление контента. Если смотреть в целом, то вся работа выполнена на довольно высоком уровне. Однако, по моему личному мнению, такие решения уже не вызывают у пользователя wow-эффекта и не побуждают заходить на сайт снова и снова. Я считаю, что ресурсу не хватает именно цепляющего интерактива, который заставлял бы возвращаться на сайт или стимулировал бы делиться с друзьями. Мы в нашем агентстве постоянно ищем новые пути привлечения внимания зрителя к продукту. В настоящее время активно работаем над совмещением сторителинга с VR и AR-технологиями потому что считаем, что в постоянно развивающемся мире нужно уметь «ловить волну.

Андрей Лазарев, креативный директор DOBRO : Проект классный. Считаю, что не стоит глубоко погружаться в реализацию деталей сайта или ролика, главное, что коммуникация хорошо передает дух и атмосферу века сабель и штыков, в которых творил художник. Идея выставки сама по себе отличная и донесена до аудитории. Обширный текстовый материал высокого уровня, но возможно стоило учесть, что в наш суетное время, путь от первого контакта с тизером проекта и до билета на выставку, на мой взгляд, лежит все-таки через Google и Википедию.

Проблемы и решения

При работе над проектом команда Департамента визуальных коммуникаций поняла, что ни одна из имеющихся в общем доступе библиотек не удовлетворяет требованиям. Решение базировалось на использовании таймлайнов GSAP. Информация о графике и таймлайнах хранится в виде конструкторов и деструкторов, но при этом текстовые блоки не создаются и не удаляются, а содержатся в html все время.

Для достижения «тактильного эффекта» был написан небольшой скрипт, добавляющий смещения элементам графики при движении курсора в зависимости от параметра глубины, который устанавливается при создании элементов и затем меняется при скролле.

Ощущение объема даже у таких плоских элементов, как горы или силуэт пролетающего ворона удалось достичь путем работы над анимацией. Часть графики сначала анимировалась в Adobe Animate CC, затем анимация переводилась в таймлайны GSAP и интегрировалась в проект с использованием PIXI.js. После этого объектам присваивались параметры глубины, а изменения глубины также добавлялись в таймлайны.

Цель, которая преследовалась при создании анимации элементов интерфейса — сделать ее приятной и в то же время ненавязчивой, чтобы не отвлекала пользователя. На заключительном этапе в таймлайны было добавлено звуковое оформление.

Саша Никонович, арт-директор студии PINKMAN: На мой взгляд, проекту не хватает глубины проработки. Само решение кажется довольно стандартным и не отличается оригинальностью. Создатели проекта добавили побольше анимации, но не потрудились придать ей дополнительный смысл и логику. Таймлайн выглядит бесполезным — явно не хватает дат или какой-то другой понятной закономерности. Можно было бы придумать что-то с картой его путешествий, например. В этом проекте не хватает чего-то, что увлекло бы читателя и мотивировало его посмотреть выставку вживую. Кроме того, не совсем понятно на какую аудиторию рассчитывали авторы. Сразу вспоминается другой похожий проект посвященный 200-летию Айвазовского. В нем достаточно глубоко и логично описаны жизнь и творчество художника. Интересная подача. Сайт разбит на понятные смысловые блоки. Кроме того, есть хорошие крупные репродукции самих картин с функцией 3D-просмотра. Мне кажется, это довольно важно, потому что наши музеи в отличие от европейских об этом особо не думают, и репродукции в хорошем качестве не так легко найти. Ни в коем случае не хочу обидеть авторов проекта. Может, 3 года назад это выглядело бы свежо, но сейчас же смотрится довольно обыденно.

Виталий Афанасьев, креативный директор Apus Agency : Трудно оценивать, как коллеги отразили биографию и творчество Верещагина в этом проекте: для это нужно быть искусствоведом. Но с технической точки зрения проект не простой, однако и инновационным его не назовешь, основной интерактив построен на эффекте параллакса. Мне понравился графический контент, как были встроены в визуальный ряд картины. А вот видео вставка вызвала больше улыбку, некоторые образы показались не такими глубокими, как предполагает концепция. В итоге графический контент вовлекает в процесс, а вот содержание не «цепляет», плохо поработали над интеграцией смысла. Что можно было бы улучшить: Аудио сопровождение. Сейчас оно слишком монотонно, также можно подумать над его содержанием, аудио-дизайн сегодня — это тренд для хороших разработок.

Мобильную адаптацию. Пользовательский опыт с «тачем» отличается от «скролла» на девайсе, на мобильном сложно передвигаться по контенту.

Содержание. Текст очень важен, а здесь он как плохо сверстан, так и не проработан по всему таймлайну. Стоит добавить больше заголовков, больше сути. Тем не менее, хочется сказать большое спасибо инициаторам и создателям этого проекта! От таких повествовательно-просветительских работ, выполненных на высоком уровне, всегда получаешь удовольствие.

Результаты проекта

Состав творческой группы спецпроекта:

Государственная Третьяковская галерея: Анна Котляр

Лента.ру: Наталья Кочеткова-Морозова, Владимир Тодоров

VisCom Rambler Group:

Директор по визуальным коммуникациям: Владислав Тютюников

Арт-директор: Кристина Игнатьева

Креативный разработчик: Наталья Габитова

Разработчик: Максим Ломов

Дизайнер: Дмитрий Дятчин

Продюсеры: Алексей Тиматков, Николай Чернов

Менеджер проекта: Николай Чернов

Видео-производство: Hype Production