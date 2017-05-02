И обойти при этом корпоративные ограничения, рассказывает SEO-аналитик Ingate Кристина Гейль на примере Honda

Фото: depositphotos.com В феврале 2016 года Honda ушла с российского рынка. Дилерские центры были вынуждены развивать сервисное обслуживание (приносящее до 20% прибыли). Возник вопрос поиска клиентов с помощью инструментов digital-маркетинга. Однако продвижению сайтов дилеров по этому направлению препятствует продуктовая направленность корпоративного ресурса. Поисковые системы лучше ранжируют узконаправленные сайты с посадочными страницами для каждой модели и услуги. В сложившихся условиях обойти ресурсы в ТОПе Яндекса и Google практически невозможно.

Задаем маршрут на выход в ТОП

Страница «Сервис» на сайте автодилера Honda продвигалась по общим запросам «сервис хонда» и «ремонт хонда». Но одной страницы для выхода в ТОП недостаточно. Для каждой услуги нужна страница с отдельным URL, продвигаемая по конкретным запросам («ремонт хонда цивик», «замена масла хонда аккорд» и пр.). Как это реализовать на сайте и обойти корпоративные ограничения? Решение: создать поддомен сайта flightauto.ru – service.flightauto.ru.

Движемся в нужном направлении

После запуска поддомена:

Для удобства пользователей расписаны адреса сервисных центров и часы их работы.

1. Созданы новые меню: главное (предлагает ознакомиться с услугами, бонусными программами, спецпредложениями и т. д.), модельное (позволяет перейти на страницу конкретного автомобиля, к примеру, Honda Pilot, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Accord, Acura), левое («заточено» под наиболее запрашиваемые услуги сервиса: диагностика, техосмотр, ремонт, техобслуживание и др.).

2. Главная страница продвигается по запросам «сервис хонда», «сервисное обслуживание хонда» и пр. Подразделы левого меню – по запросам «то хонда», «диагностика хонда», «замена фильтра хонда» и т. д.

3. Реализовано тегирование. Страницы моделей дополнены ссылками на разделы «Сервис», «Диагностика», «Ремонт», «Техническое обслуживание» и др. Это увеличивает число точек входа на сайт и привлекает поисковый трафик. Боковые меню различаются в зависимости от запрашиваемых услуг для конкретного автомобиля.

4. Для страниц с моделями подобран список запросов для продвижения по направлениям: «Сервис», «Диагностика», «Ремонт», «Техническое обслуживание» (например, «сервис хонда аккорд», «замена фильтра цивик» и др.).

5. На страницах автомобилей Honda указаны цены на услуги в зависимости от гарантийного срока. Так пользователи быстрее ориентируются в стоимости сервисного обслуживания, повышается конверсия на сайте.

6. На посадочных страницах реализованы конверсионные элементы для заказа услуг: «Позвонить онлайн», «Записаться на ТО», «Заказать звонок».

Выходим на финишную прямую

За время продвижения раздела «Сервис» на поддомене доля запросов в ТОПе поисковой выдачи выросла с 8% до 70%.

Органический трафик на сайт по небрендовым запросам увеличился в 41 раз (небольшое проседание в декабре 2016 года связано с сезонным падением спроса).

Создание поддомена вывело сайт автодилера в ТОП по запросам в сегменте «Сервисные услуги». Поисковые системы ранжируют поддомен как самостоятельный сайт. На него не распространяются корпоративные ограничения (они относятся только к основному домену). На поддомене вы создаете нужные страницы, выкладываете необходимый контент и грамотно распределяете ключевые слова. Это привлекает трафик и повышает конверсию: пользователи из выдачи попадают на страницу с полезной для них информацией.

В качестве резюме

Есть ли альтернативы? Для принятия окончательного решения предлагаем сравнительную таблицу по различным форматам представления сервисных услуг на сайте автодилера. Она основана на опыте работы специалистов Ingate над проектами автомобильной тематики.