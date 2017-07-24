McDonald's анонсировал собственную коллекцию домашней одежды



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McDonald's в честь празднования первого Всемирного дня доставки McDelivery, 25 июля, представит линейку товаров, в которую вошли комбинезон «Big Mac», костюм для бега «World Famous Fries», наволочки с гамбургерами, постельное белье, покрывало для пикника и другие товары с изображением меню фаст-фудной еды.

Получить аппетитную одежду можно будет, сделав заказ еды через приложение UberEATS. Правда, данный сервис будет действовать не во всех странах, отметили в McDonald's, ввиду лимитированной коллекции.

С аналогичными инициативами ранее выступали KFC и Pizza Hut. Интернет-бутик KFC, в частности, предлагает такие тематические изделия, как носки с изображением жареной курицы, футболки с надписью «Fryed Chicken USA» или наволочки с полковником Сандерсом. Самым звездным товаром стал метеоритный бургер KFC стоимостью 20 000 долларов, выполненный в единственном экземпляре.