Три креативных подхода в создании рекламы, продвигающей возможность просмотра спортивных событий



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Мы подобрали три рекламных ролика для продвижения медийных компаний и ресурсов, в которых так или иначе отражена спортивная тематика.

Доступность, реалистичность и скорость – основные преимущества для потребителей, на которые сделали упор зарубежные креативщики.

Viaplay

Веб-канал Viaplay рассказывает о возможности смотреть игры Eurobasket на всех своих устройствах, чтобы чувствовать себя так, как будто вы находитесь в первом ряду независимо от вашего реального месторасположения. Ролик для Viaplay создан агентством Bechtle & Milzarajs, Литва.

BT Sport

Британское подразделение BBDO создало для канала BT Sport рекламный ролик с участием полузащитника футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. В ролике под названием «Being Dele» футболист перевоплощается в спортсменов различных дисциплин, и все ради того, чтобы донести реалистичность от просмотра спортивных событий по телевизору.

Virgin Media

Усэйн Болт снялся в рекламе Virgin Media. Легендарный бегун рекламирует преимущества британской компании, предоставляющей услуги кабельной и мобильной телефонии, телевидения и широкополосного доступа в интернет. Реклама сопровождается хештегом #ARunningLegend.