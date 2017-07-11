Серия принтов от Lego была удостоена сразу трех серебряных Львов в Каннах



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Проецировать детям свое будущее вместе с Lego предложило агентство Ogilvy Bangkok. Серия принтов с 3D-иллюстрациями демонстрирует профессии, о которых могут мечтать дети.

Lego были выбраны три основных направления: наука (космонавт), искусство (рок-звезда) и социальные услуги (пожарник).

В компании уверены, что детей нужно развивать через игру, чтобы они могли творчески и системно мыслить, чувствовать свой потенциал. Только тогда возможно заложить прочный фундамент для их взрослой жизни. В качестве продолжения кампании Ogilvy также планирует воссоздать персонажей из рекламы Lego.