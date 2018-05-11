Трафик, контроль над инвентарем и данными — СМИ нашли здесь всё, чего им не хватает на Facebook

Apple News становится важным источником трафика для издателей. Это происходит на фоне скандала с Cambridge Analytica и попыток Facebook вернуть доверие партнеров и аудитории.

Новостной агрегатор от Apple дает медиа всё то, чего им не может предложить соцсеть Марка Цукерберга. И СМИ надеются, что новая любовь даст им новый источник доходов, пишет Business Insider.

В самом начале Apple News вызывал сомнение как у участников медиарынка, так и у руководства яблочной корпорации. В 2016 году газета Wall Street Journal отмечала, что у Apple нет точных данных об аудитории сервиса и она предоставила издателям ошибочную информацию о числе читателей. Однако уже тогда крупные издатели заметили заметный рост трафика из приложения.

Например, в прошлом году проект Vice удвоил объем трафика из Apple News, Meredith зафиксировал увеличение числа уникальных посетителей с Apple News на 122% и рост количества просмотров страниц на 327%. Значительный прирост наблюдало издание Vox. Отдельным материалам Apple News обеспечивает до половины трафика, говорят источники.

Издатели и рекламодатели еще присматриваются к новостному сервису, но партнеры видят: если люди начинают использовать приложение, то потом они используют его постоянно. Это подтверждает вице-президент NBCUniversal Тревор Феллоуз —медиакомпания размещает рекламу в Apple News с 2016 года.

Расширение рекламных возможностей агрегатора обнадеживает паблишеров, которые находятся в поисках нового источника выручки.

Чем же Apple News покорил своих партнеров?

Сервис заботится об интересах медиабизнеса, оказывая ему поддержку и предоставляя достаточный объем данных.

Продукт заметно улучшился с момента запуска, особенно после апрельского обновления iOS 11.

Предустановка на iPhone и простая настройка приложения означают потенциально огромную аудиторию.

Закрытость Apple News подразумевает тщательный отбор партнеров, отсутствие информационного шума и фейковых новостей, которые царят в социальных сетях.

Приложение открывает отличные возможности для поиска новых источников новостей.

Можно сказать, что это улучшенная версия таких порталов, как Yahoo, AOL и MSN. За год среднее количество источников у пользователя Apple News увеличилось с 4 до 20.

Жесткая политика конфиденциальности сыграла на руку Apple. Компания не позволяет сторонним фирмам собирать пользовательские данные, что в связи с историей вокруг Cambridge Analytica и принятием GDPR особо ценится на медиарынке.

Эксперимент с DoubleClick for Publishers (DFP), комплексной платформой Google для показа рекламы, позволил издателям продавать рекламу в своих материалах на Apple News. Одновременно проекту установили ряд ограничений: так, издатель может продавать рекламу только напрямую бренду, а использовать таргетинг и программатик — нет. Однако отсутствие навязчивой и некачественной рекламы — мечта многих крупных рекламодателей, которые серьезно обеспокоены проблемой безопасного окружения бренда.

Кроме того, Apple не лезет в сферу продаж рекламы, позволяя партнерам заниматься своим делом. Издатель может оставить себе до 100% выручки, если продает инвентарь самостоятельно. Конечно, строить медиабизнес на одной платформе довольно рискованно, но пока это выглядит как настоящая любовь.