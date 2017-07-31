Масштабная коммуникационная кампания была запущена для продвижения «Трансформеров-5»



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Для поддержки пятой части фантастической саги «Трансформеры: Последний рыцарь», которая вышла в прокат в конце июня, компания Hasbro совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» запустили масштабную коммуникационную кампанию.

Автотематика

Фильмы о «Трансформерах» невозможно представить без участия марки Chevrolet, ведь культовый спортивный автомобиль Chevrolet Camaro в роли трансформера Бамблби стал своеобразным символом кинофраншизы. К выходу пятой части фильма автомобильный бренд разработал три эксклюзивных пакета опций, доступных при покупке моделей Aveo и Spark. Пакеты под названием «Дизайн», «Техно» и «Спорт» позволяют оснастить автомобиль самыми современными технологиями и добавить облику индивидуальности.

В продолжение автомобильной тематики Hasbro совместно с «Яндексом» разработали новую версию озвучки для Яндекс.Навигатор. В приложение был добавлен голос Оптимуса Прайма, которого, как и в фильме, озвучивает российский актер Андрей Ярославцев. В набор вошло около 140 фраз, из которых «Яндекс.Навигатор» составляет подсказки, а некоторые стандартные навигационные фразы были изменены так, чтобы создать иллюзию общения с Оптимусом Праймом.

«Взлом» эфира

Накануне самой премьеры компания Hasbro также провела нестандартную промо-акцию и решила рассказать о сверхспособностях «Трансформеров», «взломав» эфир популярных радиостанций сигналами неизвестного происхождения. Новость о сбоях в эфире попала во многие российские онлайн-СМИ и появилась в топе Яндекс.Новостей в разделе о науке и технологиях.

Банки, АЗС и вирус

В партнерстве со Сбербанком была выпущена лимитированная серию дебетовых карт Visa с изображением главных персонажей фильма.

А совместно с «Газпромнефть» в период с 10 июня по 16 июля клиенты сети АЗС могли «трансформировать» купленные литры в бонусы при заправке машины более чем на 25 литров. В рамках коллаборации в магазинах и кафе на АЗС «Газпромнефть» появилась брендированная продукция с обновленным дизайном в стилистике фильма.

Незадолго до российской премьеры фильма в сети появилось вирусное видео «Трансформеры на АЗС», уже набравшее более 1,7 млн просмотров. Главным героем видео стал заправщик, роль которого исполнил актёр театра и кино Антон Филиппенко, широко известный зрителям по клипу «Экстаз» группы «Ленинград». В качестве клиента АЗС в съёмках также принял участие Роман Русинов, пилот российской гоночной команды G-Drive Racing.

Игрушки и стикеры

Компания Hasbro также выпустила коллекцию игрушек с одноименным названием, в которую вошли все основные герои – автоботы и десептиконы, максимально приближенные по дизайну к персонажам фильма. Модели предназначены для разных возрастов: с простой и быстрой сборкой – для маленьких любителей роботов, со сложной многошаговой трансформацией – для опытных подросших конструкторов и коллекционеров.

В ходе рекламной кампании использовались как традиционные, так и digital-каналы коммуникаций. В целях создания нового опыта общения с клиентами Нasbro выпустила стикеры «Транформеры: Последний рыцарь» для Telegram и маски роботов-трансформеров для Magic: Animate Your Emotions Live, первого приложения, распознающего в режиме реального времени выражения лиц и дополняющего видео различными анимациями и масками, в зависимости от «считанных» эмоций.