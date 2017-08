История инициативы, которая не утверждалась местными властями и не становилась победителем в тематических конкурсах на разработку бренда города

Что знают о Красноярске? Большинство иностранцев спросят: «What is this? Where is it?»; москвичи, скорее всего, ответят: «Город где-то в Сибири»; а сибиряки, как минимум: «Это соседи. Там Енисей». Сами красноярцы знают о своем родном городе гораздо больше.

Брендинговый проект «Красноярск. Россия вокруг нас» сегодня реализуется по инициативе группы единомышленников, которые решили не ждать помощи властей и расширить общепринятые границы использования элементов фирменного стиля.

Sostav.ru побеседовал с креативным директором проекта Игорем Шпехтом и узнал, как родилась идея создания бренда города Красноярска, каким образом утверждалась креативная концепция и каковы дальнейшие планы по развитию проекта.

Креативный директор Игорь Шпехт: « Мы достаточно много обсуждали территориальный брендинг совместно с генеральным директором агентства Brandon Владимиром Перекотием. Смотрели и часто ужасались от опыта соседних территорий – нам это все не нравилось категорически. По одной простой причине – картинка для нас была вторична и почти всегда за ней всегда скрывалась пустота, которая никак не идентифицирует сам город. И мы мелкими шагами приступили к разработке собственной идеи бренда. Уже тогда было четкое понимание того, что наш лес, река, часовня – не являются уникальными, это не то, на чем можно строить бренд. Это есть практически у каждого города Сибири ».

Позиционирование и визуализация

«У нас есть то, чего нет у других – уникальное расположение. Мы живем в середине самой большой в мире страны», – следует из описания проекта. Именно этот географический факт был взят за основу разработки и создания бренда Красноярска. Тогда же у Игоря Шпехта родилась идея визуализации логотипа в виде горы-короны. Название города в этом образе было разбито в две строки, для подчеркивания этимологии слова.

При работе над слоганом было решено уйти от стандартных фраз типа «Центр России». В результате остановились на конструкции «Россия вокруг нас», для акцентирования слова расположили по кругу вокруг логотипа.

Получившийся знак, по задумке разработчиков, одновременно совмещает форму сопок-гор-красного-яра и короны, символизируя вклад в историю отечества — и прошлой империи, и сегодняшней страны.

«По ходу работы над проектом, мы осознали очень важную вещь – бренды сейчас попадают совсем в другую вселенную. Раньше существовал свод правил в виде "брендбука", сейчас совсем все иначе. Знак или логотип существует в куче измерений и везде свои условия, правила. Кто пользуется бренбуком, например, в соцсетях? Никто, кроме самих правообладателей. Важнее всего сконцентрироваться не в описании правил использования, а в создании знака, который будет свободно жить и развиваться. Мы отказались от сложностей в пользу жизни», – рассказал Игорь Шпехт.

Отметим, что данный проект по брендингу Красноярска – это инициатива, которая не утверждалась местными властями и не становилась победителем в тематических конкурсах на разработку бренда города. По сути, как выразились сами организаторы, изначально работа велась факультативно.

В рамках проекта Игорь Шпехт и Владимир Перекотий, которые до сих пор осуществляют финансирование проекта за счет собственных средств, уже разработали и презентовали ряд продуктов с новой фирменной символикой.

Перспективы проекта

В настоящее время готовится сразу несколько кампаний по развитию бренда, параллельно формируются заказы на сувенирную продукцию, планируется расширять и штат сотрудников.

Интерес к проекту уже проявили некоторые производители, которые выразили желание использовать «горы-корону» на упаковке своей продукции. Основные активности по продвижению бренда запланированы на осенне-зимний период.