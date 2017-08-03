Что знают о Красноярске? Большинство иностранцев спросят: «What is this? Where is it?»; москвичи, скорее всего, ответят: «Город где-то в Сибири»; а сибиряки, как минимум: «Это соседи. Там Енисей». Сами красноярцы знают о своем родном городе гораздо больше.
Брендинговый проект «Красноярск. Россия вокруг нас» сегодня реализуется по инициативе группы единомышленников, которые решили не ждать помощи властей и расширить общепринятые границы использования элементов фирменного стиля.
Sostav.ru побеседовал с креативным директором проекта Игорем Шпехтом и узнал, как родилась идея создания бренда города Красноярска, каким образом утверждалась креативная концепция и каковы дальнейшие планы по развитию проекта.
Позиционирование и визуализация
«У нас есть то, чего нет у других – уникальное расположение. Мы живем в середине самой большой в мире страны», – следует из описания проекта. Именно этот географический факт был взят за основу разработки и создания бренда Красноярска. Тогда же у Игоря Шпехта родилась идея визуализации логотипа в виде горы-короны. Название города в этом образе было разбито в две строки, для подчеркивания этимологии слова.
При работе над слоганом было решено уйти от стандартных фраз типа «Центр России». В результате остановились на конструкции «Россия вокруг нас», для акцентирования слова расположили по кругу вокруг логотипа.
Получившийся знак, по задумке разработчиков, одновременно совмещает форму сопок-гор-красного-яра и короны, символизируя вклад в историю отечества — и прошлой империи, и сегодняшней страны.
Отметим, что данный проект по брендингу Красноярска – это инициатива, которая не утверждалась местными властями и не становилась победителем в тематических конкурсах на разработку бренда города. По сути, как выразились сами организаторы, изначально работа велась факультативно.
В рамках проекта Игорь Шпехт и Владимир Перекотий, которые до сих пор осуществляют финансирование проекта за счет собственных средств, уже разработали и презентовали ряд продуктов с новой фирменной символикой.
Перспективы проекта
В настоящее время готовится сразу несколько кампаний по развитию бренда, параллельно формируются заказы на сувенирную продукцию, планируется расширять и штат сотрудников.
Интерес к проекту уже проявили некоторые производители, которые выразили желание использовать «горы-корону» на упаковке своей продукции. Основные активности по продвижению бренда запланированы на осенне-зимний период.