Слоган новой кампании - «Предпринимай на всю голову!».

Рекламные кампании РА «Восход» последнее время впечатяют. Хоррор для «Лаборатории Касперского» сменил настоящий блокбастер для банка «Точка», снятый известным режиссером Ильей Найшуллером.

Банк «Точка» продолжает формировать категорию финансовых услуг для предпринимателей, расширяя стандарты банковского сервиса. Каждая рекламная кампания «Точки» — история не о Банке, а о тех, для кого он работает.

В новой кампании банк решил показать ежедневную жизнь предпринимателей такой, как она есть, без глянцевых стереотипов.

Малый бизнес в России существует «не благодаря, а вопреки»: сложная экономическая обстановка, бюрократия, сверхвысокая конкуренция. Чтобы преодолеть эти сложности, нужно по-настоящему «болеть» своей идеей, и об этом говорит слоган новой кампании «Предпринимай на всю голову!».

В ролике-блокбастере бизнесмены — одновременно каскадеры, супергерои и укротители. Его сюжет может показаться невероятным, но предприниматели, по словам создателей кампании, однозначно узнают в каждом кадре обыденные ситуации, с которыми сталкиваются каждый день.

Яна Ганник, сооснователь Точки: Предпринимателей принято рисовать невозмутимыми, успешными, в дорогих костюмах, сидящими в офисе с ноутбуками за чашкой кофе. Но мы очень тесно общаемся с этими людьми и знаем, что их повседневная жизнь устроена совсем по-другому: это ежедневный вызов, борьба, куча маленьких побед и поражений, шквал эмоций и вечный поиск новых идей, связей, развития. Их всех объединяет сумасшедшая энергия и желание идти вперед, менять мир, достигать цели. Точка всегда была местом для таких людей: мы сами немного «на всю голову» и, видимо, это притягивает близких нам по духу клиентов.

Создатели кампании, Дарья Овечкина и Антон Рожин, копирайтеры РА «Восход», признаются, что вдохновлялись творчеством известного режиссера Ильи Найшуллера. Именно его кандидатуру клиент выбрал для реализации идеи, и это во многом повлияло на стиль и даже сюжет. Песня группы Найшуллера Biting Elbows также стала авторским саундтреком для ролика.

Илья Найшуллер, режиссёр ролика: Я очень рад, что есть бренды, готовые на яркие, нестандартные решения и агентства, которые придумывают по-настоящему смелые концепты. Мне очень приятно, что в таких случаях обращаются ко мне, и дают мне возможность устроить качественный беспредел.

Дарья Овечкина, Антон Рожин, старшие копирайтеры РА «Восход»: Пришло время показать другую сторону предпринимательства, о которой ещё не говорили: эмоциональную, драйвовую, взрывную и даже сумасшедшую. Когда пробиваешь стены, горишь идеей и заставляешь гореть остальных, когда важные переговоры превращаются в укрощение хищников, а конкуренция — в настоящий поединок. Мы решили сделать не ролик, а музыкальный клип, где Банк Точка выступают в роли группы, которая аккомпанирует всему предпринимательскому безумию и призывает: Предпринимай на всю голову! Для нас это были самые сложные съёмки и самые лёгкие одновременно, потому что Daddy’s Film Production подобрали невероятную команду, где каждый — профессионал своего дела. Если на съёмках слышишь: «Врубаем бензопилу, заканчиваем с зомби и переходим к волкам», становится понятно, что на площадке Илья Найшуллер. Значит, всё должно получиться.

Состав творческой группы:

Банк для предпринимателей «Точка»

Яна Ганник

Елена Зубарева

Константин Байдак

Татьяна Корнаущенко

Илья Черкашин

Екатерина Заликаева

Александра Прыткова

РА «Восход»

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтеры: Дарья Овечкина, Антон Рожин

Медиасервис: Михаил Пишванов, Андрей Никифоров, Алиса Шимелис, Егор Мальцев

Аккаунт-менеджер: Елена Парфун

Daddy’s Film Production

Режиссер: Илья Найшуллер

Второй режиссер: Заур Засеев

Оператор: Генрих Медер

Продюсер: Егор Соломатин

Директор съемочной группы: Дмитрий Димчевский

Художник-постановщик: Дмитрий Онищенко

Монтаж: Владислав Каптур, Владислав Якунин

Пост-продакшн студия: CGF

Цветокоррекция: Андрей Меснянкин и Сolorkitchen

Песня «Anarchy» группы Biting Elbows