Видео является частью новой совместной кампании агентства и бренда

С пометкой 18+. Не иначе. В новом ролике от рекламного агентства «Восход» много смертей и крови — всё для того, чтобы отговорить особых трудяг «умирать на работе».

Новый рекламный ролик, продвигащий Kaspersky Security для бизнеса, стал первым в новой кампании «Лаборатории Касперского» для B2B решений.

На протяжении всего ролика его главный герой умирает самыми разными смертями: в висок прилетает шарик для гольфа, а курьер не удерживает бутыли для кулера.

«Вы зря каждый день умираете на работе, если ваш бизнес не защищен», — сообщается в конце ролика.

Отметим, что это не первая совместная работа «Восхода» и «Лаборатории Касперского». Эта коллаборация уже удивляла рынок, например, нуарным шпионским детективом.

Cостав творческой группы:

Лаборатория Касперского (клиент)

Олег Гудилин — руководитель управления маркетинга

Дмитрий Кубаенко — менеджер по корпаративному маркетингу

Константин Оринкин — руководитель группы интернет-маркетинга

Елена Вешнякова — руководитель отдела корпоративного маркетинга

РА «Восход» (креатив)

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтеры: Антон Мамыкин, Александр Синюк

Постпродакшен: Илья Линецкий

Музыка: George The Best

Стратег: Дмитрий Доник

Аккаунт-менеджер: Татьяна Комарова

Daddy’s Film Production (продакшн)

Режиссер: Роман Жирных

Оператор: Андрей Майка

Продюсеры: Егор Соломатин, Таня Луковникова

Директор: Дмитрий Димчевский

Художник-постановщик: Андрей Варгоцкий

Художник по костюмам: Татьяна Зотова

Post-production: Simple Minds