С пометкой 18+. Не иначе. В новом ролике от рекламного агентства «Восход» много смертей и крови — всё для того, чтобы отговорить особых трудяг «умирать на работе».
Новый рекламный ролик, продвигащий Kaspersky Security для бизнеса, стал первым в новой кампании «Лаборатории Касперского» для B2B решений.
На протяжении всего ролика его главный герой умирает самыми разными смертями: в висок прилетает шарик для гольфа, а курьер не удерживает бутыли для кулера.
«Вы зря каждый день умираете на работе, если ваш бизнес не защищен», — сообщается в конце ролика.
Отметим, что это не первая совместная работа «Восхода» и «Лаборатории Касперского». Эта коллаборация уже удивляла рынок, например, нуарным шпионским детективом.
Cостав творческой группы:
Лаборатория Касперского (клиент)
Олег Гудилин — руководитель управления маркетинга
Дмитрий Кубаенко — менеджер по корпаративному маркетингу
Константин Оринкин — руководитель группы интернет-маркетинга
Елена Вешнякова — руководитель отдела корпоративного маркетинга
РА «Восход» (креатив)
Креативный директор: Андрей Губайдуллин
Копирайтеры: Антон Мамыкин, Александр Синюк
Постпродакшен: Илья Линецкий
Музыка: George The Best
Стратег: Дмитрий Доник
Аккаунт-менеджер: Татьяна Комарова
Daddy’s Film Production (продакшн)
Режиссер: Роман Жирных
Оператор: Андрей Майка
Продюсеры: Егор Соломатин, Таня Луковникова
Директор: Дмитрий Димчевский
Художник-постановщик: Андрей Варгоцкий
Художник по костюмам: Татьяна Зотова
Post-production: Simple Minds