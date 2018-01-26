Поправки в закон «О рекламе» приводят российское законодательство в соответствие с правом Евразийского экономического союза

Правительство одобрило поправки в закон «О рекламе», которые разрешают рекламу в СМИ вина, произведенного из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина.

В настоящее время закон запрещает рекламу в СМИ алкоголя, за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, а также вина и шампанского, произведённых в России из выращенного на её территории винограда.

Запрет на рекламу снимается «в целях приведения российского законодательства в соответствие с правом Евразийского экономического союза». Теперь рекламировать вино и шампанское, произведённое в ЕАЭС, разрешается в периодических печатных изданиях, теле- и радиопрограммах.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв сообщил, что уверен в положительном влиянии алкоголя на демографическую ситуацию в стране.