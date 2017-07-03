Министр сельского хозяйства уверен в положительном влиянии алкоголя на демографическую ситуацию в стране



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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв в интервью каналу НТВ сообщил, что увеличение потребления вина ведёт к снижению приёма крепких спиртных напитков, что, соответственно, может положительно отразиться на здоровье нации и демографической ситуации в стране.

По его словам, России надо равняться на Европу, где реклама вина разрешена на телевидении круглые сутки, что в целом не сказывается отрицательно на здоровье жителей. По уровню всевозможных болезней, связанных с алкоголем, европейцы гораздо ниже, чем жители нашей страны из-за того, что в России предпочитают крепкие напитки.

Но ситуация начинает меняться: население уже стало интересоваться и разбираться в вине. Ткачёв подчеркнул, что в России увеличивается производство собственного вина, конкурентоспособного по цене и качеству итальянским и французским винам.

«Мы – страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон и так далее. Это все забирает здоровье и жизни людей, а употребление вина изменит ситуацию, в том числе демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», – пояснил Ткачёв.

Напомним, реклама алкоголя в СМИ и интернете была запрещена в 2008 году. Однако с 1 января 2015 года в силу вступили поправки, согласно которым разрешается рекламировать вино и шампанское, произведенные в России из выращенного на ее территории винограда. Реклама может размещаться в теле- и радиопрограммах с 23 до 7 часов местного времени, за исключением трансляции в прямом эфире или записи детско-юношеских спортивных соревнований.