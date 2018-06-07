Пользователи смогут сразу забронировать жильё на сайте, по аналогии с сервисом Airbnb

Avito запустил услугу по бронированию квартир в аренду посуточно. Услуга уже доступна в 11 городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, а до конца года она распространится на все остальные регионы России, сообщает РБК.

Не все болельщики ЧМ-2018 заранее нашли себе жилье, и сейчас у арендодателей есть возможность сдать квартиры в последний момент, объяснил руководитель направления «Безопасная сделка» Avito Денис Блинов.

На Avito сейчас размещено более 100 тыс. объявлений о посуточной аренде квартир в России, из них в городах чемпионата — почти 33,4 тыс. Но раньше пользователю необходимо было самому связаться с арендодателем и договориться с ним об условиях сделки. Теперь же владелец квартиры может подключить опцию онлайн-аренды — в этом случае бронирование будет осуществляться сразу на сайте. Пользователь должен оплатить первые сутки аренды — интернет-компания берет от этой суммы комиссию в 10%. За другие дни аренды постоялец платит уже при заселении.

Работа сервиса построена по аналогии с Airbnb. Но там, как правило, пользователь оплачивает сразу все время аренды, а часть объектов можно забронировать мгновенно, не дожидаясь подтверждения хозяина. Эксперты считают, что новая услуга Avito сможет составить конкуренцию международным системам бронирования, в первую очередь Airbnb. Несмотря на то, что в России уже оказывают подобные услуги Booking, «Суточно.ру», Tutt и некоторые региональные ресурсы, эта ниша ещё не занята.

Представитель Avito уверяет, что компания не будет конкурировать с Airbnb, поскольку ее специализация шире — это и долгосрочная аренда, и продажа недвижимости.