Diageo продолжает активно выступать за гендерное равенство в бизнесе

Алкогольная компания Diageo, производящая Johnnie Walker, запустит в продажу женскую версию своего виски под названием Jane Walker. На логотипе будет изображена женщина, сообщает Bloomberg.

В компании планируют выпустить партию в 250 тысяч бутылок шотландского виски 12-летней выдержки Jane Walker. Алкоголь поступит в продажу в США уже в марте. Один доллар с каждой проданной бутылки Diageo собирается направить организациям, отстаивающим права женщин.

«Разговоры о гендерном неравенстве – важная часть нашей культуры. Мы твердо убеждены, что нет лучшего времени, чтобы представить Jane Walker, чем сейчас», – отметил вице-президент Johnnie Walker Стефани Джакоби. Он также добавил, что раньше виски считался традиционно мужским напитком, однако с появлением нового продукта, виски полюбят и женщины.

Кроме того, компания планирует увеличить количество женщин на руководящих должностях. По словам Джакоби, к апрелю совет директоров будет насчитывать не менее 50% женщин.

Виски Johnnie Walker производится с 1820 года. Бренд считается популярным в мире и узнаваем благодаря логотипу с мужчиной в цилиндре и тростью.