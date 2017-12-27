Гнойный и ST зачитали рэп о самых значимых событиях 2017 года

Яндекс опубликовал исследование, в которое включил самые интересные темы уходящего года. Рейтинг был составлен на основе числа поисковых запросов, которые делали пользователи Яндекса в течение всего года.

Рассказать о своём исследовании Яндекс решил через одно из самых популярных явлений последнего времени – рэп-баттл, для участия в котором пригласил Гнойного и ST.

Рэперы зачитывали свои панчи, ссылаясь на главные темы и события года. Без обмена уколами, по законам жанра, тоже не обошлось.

Отметим, что рэперы и сами повлияли на то, чем запомнится этот год. Августовский поединок Гнойного с Оксимироном вывел интерес к рэп-баттлам на новый уровень: о них заговорили буквально везде, от фейсбука до телеканала «Культура», также с его подачи на каждом углу звучали фразы года: «изи-изи», «рил ток», «синк эбаут ит». ST в этом году тоже обратил на себя пристальное внимание, написав хит Ольги Бузовой «Мало половин».

В клипе есть и третий герой – голосовой помощник Алиса, она выступила в роли ведущей баттла.

Режиссёр ролика Виктор Горбачёв принял решение отойти от стандартного формата рэп-баттла. Гнойный и ST обмениваются репликами, а не читают длинные монологи. Вместо трёх раундов – три визуальных пространства, созданные с помощью световых решений, видеопроекций и приёмов вроде съёмки с квадроцикла, кружившего вокруг рэперов.

Бит, под который читают эмси, написал московский электронщик Lapti.

В одном из кадров ролика спрятан код, включающий бесплатную подписку на Яндекс.Музыку.