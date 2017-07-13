На торги выставлено 100% издателя книг для детей и юношества



Depositphotos

«Российский аукционный дом» проведет торги по продаже 100% акций издательства «Детская литература», начальная стоимость лота составила 120 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Росимущества.

По условиям торгов, новый владелец «Детской литературы» должен будет сохранить профиль деятельности организации и оставить в штате квалифицированный персонал. Кроме того, необходимо сохранить выпуск книг на среднем уровне последних пяти лет, то есть не менее 170 названий в год совокупным тиражом не менее 750 тысяч экземпляров. Из них 30% должны составлять новые издания. Покупатель будет обязан соблюдать указанные обязательства в течение пяти лет.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 сентября 2017 года. На аукцион выставлено 141,210 тысяч акций. Начальная цена торгов — 120 млн рублей, шаг аукциона — 500 тысяч рублей.

Издательство «Детская литература» основано в 1933 году и является старейшим в России специализированным издательством, выпускающим книги для детей и юношества. Его первым редактором был Самуил Яковлевич Маршак.