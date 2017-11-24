Холдинг «Пронто медиа» принял решение закрыть активы, как убыточные

Совет директоров холдинга «Пронто медиа», в состав которого входит издание «Из рук в руки» и портал job.ru, принял решение закрыть свои активы, как убыточные, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию - владельца Trader Media East.

Такое решение связано с низкой конкурентоспособностью и эффективностью холдинга, отмечается в сообщении. Компания рассматривала возможность передачи бизнеса потенциальным инвесторам, но не смогла договориться с ними.

Медиа-холдинг «Пронто медиа» основан в 1992 году, тогда же вышел в печать «нулевой» номер газеты «Из рук в руки». Газета долгое время лидировало на российском рынке среди бесплатных изданий. В 1996 году был создан сайт «Из рук в руки», а в 2000 году - холдинг приобрел сайт для поиска работы job.ru. С 2015 года газета перестала выходить в Москве и Петербурге, а региональные издания были переданы на франшизы. Компания решила полностью сосредоточиться на развитии онлайн-продуктов.

В конце мая объявления на сайте irr.ru, кроме раздела «Недвижимость», стали бесплатными. На платные объявления приходилась небольшая часть в выручке компании. Размещение бесплатных объявлений должно было увеличить посещаемость портала и расширить контекстную базу. Но аудитория порталов продолжила сокращаться.