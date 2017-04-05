Онлайн-кинотеатр судится с разработчиком приложения из-за незаконного использования логотипа





Онлайн-кинотеатр Ivi пытается через суд запретить блокировщик рекламы WebGuard. На сайте сервиса использовались логотипы Ivi, Megogo и YouTube, что дало основание истцу ссылаться на незаконное использование товарного знака и нарушение имущественных прав на программу Ivi. Заявление к компании «Мобисофт» было подано в арбитражный суд Москвы в конце марта, пишет «Коммерсантъ».

Помимо денежной компенсации 4,5 млн рублей Ivi требует запретить распространение программы, то есть вводить блокировщик «в гражданский оборот». Владелец «Мобисофта» Роман Попов сообщил, что представители онлайн-кинотеатра не обращались к нему с претензиями, проблем с другими правообладателями также не возникало.

Приложение WebGuard доступно на операционной системе Android. Сервис защищает мобильные устройства от «рекламы, опасных сайтов, слежки, вирусов», говорится в описании приложения в Google Play. По данным магазина, приложение установили 100-500 тысяч пользователей. Подписка стоит 300 рублей в год или 900 рублей бессрочно. После подачи иска на сайте WebGuard остался только знак YouTube.

Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов называет деятельность WebGuard «паразитирующим маркетингом»: «Любой сервис за подобное имеет право подать претензию, тем более когда эти действия влекут за собой прямой или косвенный вред бизнесу». После прецедента, созданного Ivi, Megogo не исключают возможность предъявить аналогичные претензии к разработчику блокировщика.

«Проблема с блокировщиками рекламы серьезная и касается не только онлайн-кинотеатров, но и всего рекламного рынка в целом. При этом судебная практика показывает, что привлечь блокировщиков за основную деятельность невозможно», - заявляет гендиректор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин. Поэтому попытку Ivi запретить сервис со ссылкой на неправомерное использование им товарного знака он считает оригинальной юридической задумкой.