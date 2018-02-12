Рекламодатели получат возможность выбирать показы в прайм-тайм и традиционное таргетирование по контенту

Ivi начинает продавать приложение Rutube на платформе Smart TV на эксклюзивной основе, а также инвентарь приложений партнеров видеопортала (Peers.TV и Vintera.TV), сообщили в пресс-службе компании.

Для рекламодателей будет доступна совокупная аудитория в размере до 20 млн пользователей (7 млн уникальных устройств) и более 700 млн рекламных показов. Предложение доступно в составе трёх пакетов: «Премиум пакет с кросс-размещением в приложениях ivi и Rutube»; «Охватный пакет с кросс-размещением по всей сети для максимального охвата аудитории Smart TV» и пакет «Прайм-тайм с размещением в тайм-слоте 18-23».

«Smart TV – одна из самых благоприятных платформ для эмоционального взаимодействия с брендом: качество контакта и ценность контакта складываются на стыке качественного инвентаря, ценного для аудитории продукта и лояльности аудитории в момент контакта. Из бонусов – отсутствие фрода и 100% – качество размещения (видимость и brand safe инвентарь)», – сообщили в компании.

По данным Mediascope, сегодня число российских пользователей, выходящих в интернет с помощью Smart TV составляет около 17 % от всех интернет-пользователей, а размер парка устройств Smart TV – 17,6 млн. В среднем во время просмотра Smart TV перед экраном находится 3 человека (только 9% пользователей смотрят Smart TV в одиночку), а средний размер домохозяйства составляет 3,3 человека.

«Телевизионные рекламодатели получат гарантированное достроение охвата к своим ТВ – компаниям, охватив тем самым не только пользователей онлайн – кинотеатра, но и перешедших в онлайн телевизионных зрителей. В числе прочих преимуществ сети – возможность выбирать показы в прайм-тайм, большой выбор телевизионного контента и традиционное таргетирование по контенту», – сообщила Александра Стрелкова, коммерческий директор департамента рекламных продаж онлайн-кинотеатра ivi.

«Передавая GPMD на эксклюзивной основе весь свой рекламный видеоинвентарь, ivi попросил нас поддержать создание селлерской структуры, специализирующейся на реализации рекламы на российских платформах Smart TV. В январе мы приступили к реализации рекламных возможностей в плеере ivi.ru на стационарных компьютерах (desktop) и мобильных устройствах (mobile), а интернет-кинотеатр сформировал свою рекламную сеть в Smart TV», – комментирует коммерческий директор Gazprom-Media Digital Екатерина Кинд.

Ранее Gazprom-Media Digital и онлайн-кинотеатр ivi договорились о стратегическом партнерстве, в рамках которого с 1 января 2018 года GPMD начнет продажу desktop и mobile-инвентаря в плеере ivi на эксклюзивной основе.