Они также готовят к запуску совместный рекламный продукт

Онлайн-кинотеатр ivi расширяет сотрудничество с режиссером и продюсером Федором Бондарчуком, они начинают совместное производство телевизионного контента, сообщил сам Бондарчук по видеосвязи на мероприятии ivi для партнеров. Ранее онлайн-кинотеатр стал партнером Школы кино и телевидения «Индустрия», сооснователем которой является Бондарчук.

Школа кино и телевидения «Индустрия» и ivi также представят новый рекламный продукт, который позволит рекламодателям поддерживать российскую киноиндустрию путем продакт-плейсмента в коротком метре студентов, рассказали Sostav.ru в пресс-службе.

Подробности запуска совместных телепроектов ivi и Федора Бондарчука пока не раскрываются. Всего в следующем году появятся минимум 15 проектов собственного производства ivi с партнерами, сказала директор по контенту компании Софья Квашилава. В феврале 2018 года состоится премьера «Женщины против мужчин - 2», в марте – «Счастья! Здоровья!», уточнили в пресс-службе ivi.

Начало собственного производства видеоконтента ivi анонсировал год назад. В 2017 году онлайн-кинотеатр уже показал собственные проекты «Невеста», «Любовь в городе ангелов», «Одноклассницы 2».

«Многие не верили, когда я говорила в том году, что у нас будет собственное производство. За этот год мы доказали, что не просто будет, а оно случилось, и этот контент – самый лучший. Когда я говорю об уникальных проектах собственного производства, это реально то, чем можно гордиться. Я лично горжусь, что ivi первым на нашем рынке сделал то, что многим корпорациям на Западе стоило многих и многих лет и больших усилий», – отметила Софья Квашилава.

Аудитория ivi около 31 млн. человек. Выручка компании по итогам девяти месяцев 2017 года выросла на 62% до 1,667 млрд рублей, при этом платная модель растет быстрее рекламной. Видеорекламу на ivi с 1 января 2018 года начнет продавать Gazprom-Media Digital вместо селлера IMHO. Доходы российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2017 года составили 5,3 млрд. рублей, по итогам года они достигнут 10 млрд. рублей, сделал прогноз гендиректор ivi Олег Туманов.