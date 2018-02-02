Владелец «СТС Медиа» разместит на бирже акции компании, которая не ведет операционную деятельность и не имеет активов



РИА Новости

Бизнесмен Иван Таврин, владелец «СТС Медиа», собирается вывести на IPO компанию Kismet Acquisition Limited, зарегистрированную в ноябре 2017 года на Британских Виргинских островах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

У компании нет активов, она не ведет операционной деятельности. IPO организуют «Сбербанк СIB» и Morgan Stanley. Размещение состоится на Лондонской фондовой бирже уже в феврале.

Kismet Acquisition может стать первой Special Purpose Acquisition Company (SPAC) с российским участием. Размещение таких компаний – особый вид IPO, при котором 100% акций SPAC размещаются по фиксированной цене, а её учредители обязуются вложить привлеченные средства в крупный непубличный актив, поиск которого начнется уже после размещения. Учредители не могут инвестировать в компании, связанные с ними.

Круг потенциальных активов перед таким IPO очерчивается рамочно. В случае с Тавриным это компании, развивающие инфраструктуру для операторов связи, сами операторы, интернет-компании в сфере контента и услуг, говорится в проспекте эмиссии. Таврин собирается привлечь до $200 млн. Таврин может, как спонсор, сам вложить в Kismet Acquisition около $20 млн. Это нужно, чтобы синхронизировать интересы с инвесторами. На то, чтобы инвестировать у российской SPAC будет два года, в случае неудачи — деньги вернутся инвесторам.

Человек, знакомый с организаторами IPO утверждает, что по сути, Таврин размещает на бирже самого себя: свой опыт, знания и компетенции.