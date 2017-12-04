Как 2017 год изменил отечественный продакшн? Что повлиет на его развитие в будущем году? О тенденциях уходящего года и наметках на будущий 2018-й рассуждают лидеры ведущих production-студий. 3 спикера отвечают на 2 вопроса:
- Какие события / тренды и каким образом оказали наибольшее влияние на рекламный рынок в этом году?
- Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?
Ирина Силина
Chief Executive Officer
Focus Films Moscow
2017
Несколько лет назад серьезная оптимизация со стороны клиентов привела к сокращению проектов с привлечением зарубежных творцов и исполнителей. Это заставило всех участников рынка с большей тщательностью искать, поддерживать и развивать молодых исполнителей и привлекать их на всех этапах создания рекламных проектов. Начавшийся тогда, в 2015 году, процесс поиска новых путей и оптимальных решений, раскрылся в уходящем году в полном масштабе.
На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество молодых достойных режиссеров, операторов, художников, графиков, уже успевших попробовать себя в создании рекламных проектов с разными клиентами и составившими достойный шоурил и репутацию.
В результате на рынке появилась новая волна исполнителей, чье появление неминуемо отразилось на конечном продукте. Например, мы наблюдаем принципиально другое качество маркетинговых коммуникаций в креативе. Коммуникация с потребителем выходит на уровень честного и прямолинейного диалога, уходя от пластиковых штампованных приёмов. Ролик, снятый ручной камерой при естественном освещении, сегодня может быть более востребован, чем глянцевая идиллия в дорогом павильоне.
2018
Говоря о трендах грядущего года, сложно не отметить глобальную диджитализацию на рынке рекламного производства. Множество рекламных кампаний ограничиваются диджитал коммуникацией, не выходя на ТВ-рынок, при сравнимых бюджетах.
Мы наблюдаем новую волну креативных решений, не ограниченных, как раньше, ТВ-форматом. Если говорить о трендах, то сложно не обратить внимание на грядущий в России чемпионат ФИФА. Однозначно, футбольная тематика займет важную нишу в креативном производстве грядущего года.
Chief Executive Officer
Focus Films Moscow
2017
Несколько лет назад серьезная оптимизация со стороны клиентов привела к сокращению проектов с привлечением зарубежных творцов и исполнителей. Это заставило всех участников рынка с большей тщательностью искать, поддерживать и развивать молодых исполнителей и привлекать их на всех этапах создания рекламных проектов. Начавшийся тогда, в 2015 году, процесс поиска новых путей и оптимальных решений, раскрылся в уходящем году в полном масштабе.
На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество молодых достойных режиссеров, операторов, художников, графиков, уже успевших попробовать себя в создании рекламных проектов с разными клиентами и составившими достойный шоурил и репутацию.
В результате на рынке появилась новая волна исполнителей, чье появление неминуемо отразилось на конечном продукте. Например, мы наблюдаем принципиально другое качество маркетинговых коммуникаций в креативе. Коммуникация с потребителем выходит на уровень честного и прямолинейного диалога, уходя от пластиковых штампованных приёмов. Ролик, снятый ручной камерой при естественном освещении, сегодня может быть более востребован, чем глянцевая идиллия в дорогом павильоне.
2018
Говоря о трендах грядущего года, сложно не отметить глобальную диджитализацию на рынке рекламного производства. Множество рекламных кампаний ограничиваются диджитал коммуникацией, не выходя на ТВ-рынок, при сравнимых бюджетах.
Мы наблюдаем новую волну креативных решений, не ограниченных, как раньше, ТВ-форматом. Если говорить о трендах, то сложно не обратить внимание на грядущий в России чемпионат ФИФА. Однозначно, футбольная тематика займет важную нишу в креативном производстве грядущего года.
Ирина Веревкина
Генеральный продюсер
ЯРЧЕ!
2017
На мой взгляд, тенденция, которая наметилась в последние годы, – усиление заинтересованности клиентов в digital-сегменте, продолжится и в 2018, получив закономерное развитие.
Классический видеоформат всё ещё остаётся крайне востребован (как в случае относительно бюджетных видео, так и в случае больших ТВ-компаний), но будет тесно связан с прогрессом потребления в передовых областях. Например, думаю, что можно ждать больше кейсов в формате VR и AR. Тренд не новый, но создаётся ощущение, что технический потенциал устройств в VR ещё не раскрыт до конца и можно ждать развития в этой сфере.
2018
Крайне любопытно будет увидеть и новые персоналии в качестве лиц брендов и их амбассадоров (в особенности для кейсов, ориентированных на молодую аудиторию).
Легитимизация русского рэпа в медийном поле создала невероятный прецедент – де-факто любой исполнитель, который имеет достаточную фанатскую базу и популярность, может претендовать на рекламные контракты, причём намного более гибкие и нативные, без «джинсы», с более качественной и точечной коммуникацией с потребителем. Очень интересно будет наблюдать за новостями в этой сфере.
Генеральный продюсер
ЯРЧЕ!
2017
На мой взгляд, тенденция, которая наметилась в последние годы, – усиление заинтересованности клиентов в digital-сегменте, продолжится и в 2018, получив закономерное развитие.
Классический видеоформат всё ещё остаётся крайне востребован (как в случае относительно бюджетных видео, так и в случае больших ТВ-компаний), но будет тесно связан с прогрессом потребления в передовых областях. Например, думаю, что можно ждать больше кейсов в формате VR и AR. Тренд не новый, но создаётся ощущение, что технический потенциал устройств в VR ещё не раскрыт до конца и можно ждать развития в этой сфере.
2018
Крайне любопытно будет увидеть и новые персоналии в качестве лиц брендов и их амбассадоров (в особенности для кейсов, ориентированных на молодую аудиторию).
Легитимизация русского рэпа в медийном поле создала невероятный прецедент – де-факто любой исполнитель, который имеет достаточную фанатскую базу и популярность, может претендовать на рекламные контракты, причём намного более гибкие и нативные, без «джинсы», с более качественной и точечной коммуникацией с потребителем. Очень интересно будет наблюдать за новостями в этой сфере.
Денис Лапшинов
Креативный директор, со-основатель
SLAVA
2017
Мы как креативное агентство можем отметить 3 вещи.
Первое. Интернет-видео наглядно доказывает свою эффективность и становится более и более доступным инструментом. Вполне заметную кампанию на YouTube теперь себе могут позволить далеко не только рекламодатели из ТОП-10. Этот факт имеет несколько последствий.
За короткое время на рынке появилось большое количество клиентов, кто делает свои первые кампании на основе видеоформата. А чтобы удовлетворить этот спрос, многие не коммуникационные в своем ДНК агентства также начинают развивать эту экспертизу. Как результат – мы видим как яркие вспышки, так и, к сожалению, явно провальные работы.
ТВ при этом, безусловно оставаясь одним из самых эффективных медиа, стремительно продолжает терять сексуальность. Я не помню, чтобы кто-то в этом году обсуждал работы из ТВ эфира кроме ролика «Из чего же сделаны наши девчонки». Для новых игроков стать частью современной культуры, используя только ТВ, уже практически невозможно.
Второе. Этот год можно смело назвать годом «отечественного производителя». Все больше российских клиентов вырастают до серьезных размеров, чтобы инвестировать значительные бюджеты в продвижение. В агентствах почти не остается экспатов на позициях креативных/стратегических директоров.
Большая часть видео производства также осуществляется в России. Иностранные операторы становятся скорее исключением, а российским режиссерам доверяют все большие и большие бюджеты. В долгосрочной перспективе вся эта история, конечно, радует и вселяет надежду, что мы как страна будем лучше и лучше выступать на международной арене.
И третье. Подрастает и становится платежеспособным молодое поколение потребителей. Слова «миллениалы» и «инфлюэнсеры» мы бы назвали самыми часто звучащими.
2018
Мы с оптимизмом смотрим в 2018. YouTube и Instagram вновь делают профессию рекламиста крайне привлекательной.
Если раньше можно было почувствовать себя классно, рассказав таксисту, какие твои ролики сейчас идут по ТВ, то сегодня легко можно выйти вместе с блоггером на улицу Междуреченска или Саранска и тут же быть атакованым его фанатами.
Креативный директор, со-основатель
SLAVA
2017
Мы как креативное агентство можем отметить 3 вещи.
Первое. Интернет-видео наглядно доказывает свою эффективность и становится более и более доступным инструментом. Вполне заметную кампанию на YouTube теперь себе могут позволить далеко не только рекламодатели из ТОП-10. Этот факт имеет несколько последствий.
За короткое время на рынке появилось большое количество клиентов, кто делает свои первые кампании на основе видеоформата. А чтобы удовлетворить этот спрос, многие не коммуникационные в своем ДНК агентства также начинают развивать эту экспертизу. Как результат – мы видим как яркие вспышки, так и, к сожалению, явно провальные работы.
ТВ при этом, безусловно оставаясь одним из самых эффективных медиа, стремительно продолжает терять сексуальность. Я не помню, чтобы кто-то в этом году обсуждал работы из ТВ эфира кроме ролика «Из чего же сделаны наши девчонки». Для новых игроков стать частью современной культуры, используя только ТВ, уже практически невозможно.
Второе. Этот год можно смело назвать годом «отечественного производителя». Все больше российских клиентов вырастают до серьезных размеров, чтобы инвестировать значительные бюджеты в продвижение. В агентствах почти не остается экспатов на позициях креативных/стратегических директоров.
Большая часть видео производства также осуществляется в России. Иностранные операторы становятся скорее исключением, а российским режиссерам доверяют все большие и большие бюджеты. В долгосрочной перспективе вся эта история, конечно, радует и вселяет надежду, что мы как страна будем лучше и лучше выступать на международной арене.
И третье. Подрастает и становится платежеспособным молодое поколение потребителей. Слова «миллениалы» и «инфлюэнсеры» мы бы назвали самыми часто звучащими.
2018
Мы с оптимизмом смотрим в 2018. YouTube и Instagram вновь делают профессию рекламиста крайне привлекательной.
Если раньше можно было почувствовать себя классно, рассказав таксисту, какие твои ролики сейчас идут по ТВ, то сегодня легко можно выйти вместе с блоггером на улицу Междуреченска или Саранска и тут же быть атакованым его фанатами.