Блиц-опрос экспертов отрасли посвящен настоящему и будущему российского рекламного видеопроизводства





Как 2017 год изменил отечественный продакшн? Что повлиет на его развитие в будущем году? О тенденциях уходящего года и наметках на будущий 2018-й рассуждают лидеры ведущих production-студий. 3 спикера отвечают на 2 вопроса:

Какие события / тренды и каким образом оказали наибольшее влияние на рекламный рынок в этом году?

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

Ирина Силина

Chief Executive Officer

Focus Films Moscow



2017



Несколько лет назад серьезная оптимизация со стороны клиентов привела к сокращению проектов с привлечением зарубежных творцов и исполнителей. Это заставило всех участников рынка с большей тщательностью искать, поддерживать и развивать молодых исполнителей и привлекать их на всех этапах создания рекламных проектов. Начавшийся тогда, в 2015 году, процесс поиска новых путей и оптимальных решений, раскрылся в уходящем году в полном масштабе.



На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество молодых достойных режиссеров, операторов, художников, графиков, уже успевших попробовать себя в создании рекламных проектов с разными клиентами и составившими достойный шоурил и репутацию.



В результате на рынке появилась новая волна исполнителей, чье появление неминуемо отразилось на конечном продукте. Например, мы наблюдаем принципиально другое качество маркетинговых коммуникаций в креативе. Коммуникация с потребителем выходит на уровень честного и прямолинейного диалога, уходя от пластиковых штампованных приёмов. Ролик, снятый ручной камерой при естественном освещении, сегодня может быть более востребован, чем глянцевая идиллия в дорогом павильоне.



2018



Говоря о трендах грядущего года, сложно не отметить глобальную диджитализацию на рынке рекламного производства. Множество рекламных кампаний ограничиваются диджитал коммуникацией, не выходя на ТВ-рынок, при сравнимых бюджетах.



Мы наблюдаем новую волну креативных решений, не ограниченных, как раньше, ТВ-форматом. Если говорить о трендах, то сложно не обратить внимание на грядущий в России чемпионат ФИФА. Однозначно, футбольная тематика займет важную нишу в креативном производстве грядущего года. Несколько лет назад серьезная оптимизация со стороны клиентов привела к сокращению проектов с привлечением зарубежных творцов и исполнителей. Это заставило всех участников рынка с большей тщательностью искать, поддерживать и развивать молодых исполнителей и привлекать их на всех этапах создания рекламных проектов. Начавшийся тогда, в 2015 году, процесс поиска новых путей и оптимальных решений, раскрылся в уходящем году в полном масштабе.На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество молодых достойных режиссеров, операторов, художников, графиков, уже успевших попробовать себя в создании рекламных проектов с разными клиентами и составившими достойный шоурил и репутацию.В результате на рынке появилась новая волна исполнителей, чье появление неминуемо отразилось на конечном продукте. Например, мы наблюдаем принципиально другое качество маркетинговых коммуникаций в креативе. Коммуникация с потребителем выходит на уровень честного и прямолинейного диалога, уходя от пластиковых штампованных приёмов. Ролик, снятый ручной камерой при естественном освещении, сегодня может быть более востребован, чем глянцевая идиллия в дорогом павильоне.Говоря о трендах грядущего года, сложно не отметить глобальную диджитализацию на рынке рекламного производства. Множество рекламных кампаний ограничиваются диджитал коммуникацией, не выходя на ТВ-рынок, при сравнимых бюджетах.Мы наблюдаем новую волну креативных решений, не ограниченных, как раньше, ТВ-форматом. Если говорить о трендах, то сложно не обратить внимание на грядущий в России чемпионат ФИФА. Однозначно, футбольная тематика займет важную нишу в креативном производстве грядущего года.

Ирина Веревкина

Генеральный продюсер

ЯРЧЕ!



2017



На мой взгляд, тенденция, которая наметилась в последние годы, – усиление заинтересованности клиентов в digital-сегменте, продолжится и в 2018, получив закономерное развитие.



Классический видеоформат всё ещё остаётся крайне востребован (как в случае относительно бюджетных видео, так и в случае больших ТВ-компаний), но будет тесно связан с прогрессом потребления в передовых областях. Например, думаю, что можно ждать больше кейсов в формате VR и AR. Тренд не новый, но создаётся ощущение, что технический потенциал устройств в VR ещё не раскрыт до конца и можно ждать развития в этой сфере.



2018



Крайне любопытно будет увидеть и новые персоналии в качестве лиц брендов и их амбассадоров (в особенности для кейсов, ориентированных на молодую аудиторию).



Легитимизация русского рэпа в медийном поле создала невероятный прецедент – де-факто любой исполнитель, который имеет достаточную фанатскую базу и популярность, может претендовать на рекламные контракты, причём намного более гибкие и нативные, без «джинсы», с более качественной и точечной коммуникацией с потребителем. Очень интересно будет наблюдать за новостями в этой сфере. На мой взгляд, тенденция, которая наметилась в последние годы, – усиление заинтересованности клиентов в digital-сегменте, продолжится и в 2018, получив закономерное развитие.Классический видеоформат всё ещё остаётся крайне востребован (как в случае относительно бюджетных видео, так и в случае больших ТВ-компаний), но будет тесно связан с прогрессом потребления в передовых областях. Например, думаю, что можно ждать больше кейсов в формате VR и AR. Тренд не новый, но создаётся ощущение, что технический потенциал устройств в VR ещё не раскрыт до конца и можно ждать развития в этой сфере.Крайне любопытно будет увидеть и новые персоналии в качестве лиц брендов и их амбассадоров (в особенности для кейсов, ориентированных на молодую аудиторию).Легитимизация русского рэпа в медийном поле создала невероятный прецедент – де-факто любой исполнитель, который имеет достаточную фанатскую базу и популярность, может претендовать на рекламные контракты, причём намного более гибкие и нативные, без «джинсы», с более качественной и точечной коммуникацией с потребителем. Очень интересно будет наблюдать за новостями в этой сфере.