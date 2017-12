О победителях, об образовательных площадках фестиваля и о планах на будущее

На прошлой неделе в Москве прошло одно из главных событий года в мире рекламы, маркетинга, медиа и креатива – фестиваль Red Apple. В два насыщенных дня уложилось более чем 60 лекций, дискуссий, воркшопов и других активностей, в которых приняло участие более 2000 человек. Жюри фестиваля назвало лучшие рекламные проекты года и определило самых талантливых молодых креаторов. Фестиваль прошел при поддержке Media Direction Group.

Главные итоги фестиваля подвела на церемонии награждения 8 декабря Элла Стюарт, президент Red Apple, председатель Совета директоров, главный управляющий директор BBDO Group. Она сообщила, что в этом году фестиваль вырос. Решение отдать одну из площадок исключительно под практику и интерактив было правильным и востребованным. Элла также отметила, что Red Apple возобновил конкурс молодых креаторов, самые талантливые из которых поедут в Канны. Не оставила Элла Стюарт без внимание и жюри фестиваля, которое своей работой доказало, что креатив находится вне политики.

В число победителей фестиваля вошло 70 проектов, 3 из которых были удостоены гран-при. Две награды высшей пробы достались РА «Восход», которое было признано агентством фестиваля, ещё одно гран-при улетело в Казахстан – в агентство STRANA media team / MOVATORS idea farm.

Много внимания в этом году было уделено молодым специалистам. Так, в первый день фестиваля прошла открытая защита и награждение Битвы рекламных школ, победу в которой одержала команда MADS. А во второй день стали известны результаты конкурса молодых креаторов, партнером которого выступил фонд «Друзья». Благодаря этому конкурсу 6 талантливых молодых специалистов, разработавших лучшие визуальные коммуникации для 5 благотворительных фондов, состоящих в программе развития фонда «Друзья», а также для проекта самого фонда «ProCharity», отправятся в Канны и представят Россию на Young Lions 2018.

«Red Apple ежегодно создает площадку для обмена опытом между профессионалами, но гораздо более важная задача фестиваля, как мне кажется, это продвигать профессию рекламиста среди молодого подрастающего поколения. У индустрии есть очевидный кадровый голод. К сожалению, реклама уже не является «профессией мечты», как это было раньше. Сегодня это место заняли it-компании, фриланс и другие варианты занятости. Новое поколение — digital natives — отличается другим образом жизни и образом мышления, у них совсем другое отношение к работе, собственному доходу или свободному времени. На Red Apple каждый год приходит очень много студентов, молодых людей, которые только начинают свой профессиональный путь, и мы должны использовать эту возможность. Здесь важно продвигать не отдельные достижения разных агентств, а саму профессию рекламиста, чтобы индустрия могла конкурировать с другими инновационными и активно развивающимися сферами. Мы должны бороться за каждого человека, который хочет посвятить свою жизнь рекламе, и, как мне кажется, фестиваль даёт для этого все инструменты», – отметил Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.

Более 60 лекций, дискуссий, воркшопов и других активностей в рамках образовательной программы Red Apple пользовались высоким спросом: на обеих фестивальных площадках – Digital October и Deworkacy – с утра четверга и до вечера пятницы находились сотни участников. В каждый из дней Red Apple посетило более 1000 человек.Маркетинг, реклама и коммуникации – индустрии, мгновенно откликающиеся на всё, что происходит в мире. А Red Apple – фестиваль, который так же стремительно реагирует на то, что происходит в маркетинге, рекламе и коммуникациях. Поэтому программа фестиваля 2017 года, конечно, не могла обойтись без таких дискуссий, как, например, «Антихайп. Блокчейн вне финтеха».

Грядущий чемпионат мира по футболу, который пройдет в следующем году в России, тоже не мог не повлиять на формирование фестивальной повестки. Участники дискуссии «Россия ждет: как мы готовимся к Чемпионату мира по футболу» рассказали, как бренды готовятся к этому знаковому спортивному событию. Тему спорта продолжил сооснователь IRONSTAR и 4-кратный участник IRONMAN Владимир Волошин, который в своей лекции «Спорт как вдохновение» поделился правилами спорта, отлично работающими в бизнесе и в жизни.



Изменениям, происходящим в современных медиа, была посвящена дискуссия «Контент современных медиа: создание VS распространение», участники которой обсудили актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня СМИ. Один из таких вызовов – развитие огромного количества платформ, которые по сути становятся конкурентами традиционных медиа. Спикеры сошлись во мнении, что «нужно учиться думать про новые платформы не как про головную боль, а как про возможность получить новую аудиторию».

Нововведением Red Apple 2017 стала программа Out of the box, в которую вошли интерактивная и игровая зоны, арт-зона и зона воркшопов. Её посетители смогли попробовать себя в нейроисследованиях и создании музыки, погрузиться в виртуальную реальность и оценить яркие арт-инсталляции современных художников.

«Что в планах на следующий год? Мы будем продолжать развивать рекламную индустрию и дальше растить Red Apple – и количественно, и качественно!» – отметила президент фестиваля Элла Стюарт.

Фотоотчет с фестиваля доступен в фейсбуке.

Главным индустриальным партнером образовательной программы Red Apple выступил Sostav.ru. Официальным отраслевым партнером-всероссийский конкурс социальной рекламы «Импульс». Информационный партнер мероприятия – ТАСС. Медиа-партнер: Cossa.ru. Партнером по наружной рекламе выступил рекламный оператор компания ЛАЙСА. Рекламные площади в торговых центрах предоставило агентство "Clumba indoor".

Медиапартнёром фестиваля стал крупнейший российский радиохолдинг «Европейская медиагруппа», в состав которого входят радиостанции «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM» и «Новое Радио». В дни проведения фестиваля в Digital October было организовано музыкальное оформление от клубного проекта «Европы Плюс» ResiDANCE.

Еще один партнер – «Москва 24», телеканал для активной аудитории, вне зависимости от её возраста.

«Мы постоянно следим за трендами в рекламе и, конечно, с удовольствием поддерживаем такое важное для отрасли событие, как фестиваль рекламы и креатива Red Apple», – отметил главный продюсер холдинга «Москва Медиа» Алексей Вершинин.

Телеканал 360 также поддержал ведущую индустриальную премию Red Apple.

Продакшн: креативное агентство Creativecult.ru.