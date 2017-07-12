Плюшевый медведь начинает кашлять рядом с курильщиком



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В Италии придумали необычный способ предупреждать случаи пассивного курения у детей. Проект под названием Ector запустили фармацевтическая компания Roche и итальянское рекламное агентство Integer.

Компания выпустила мягкую игрушку в виде медведя, который реагирует на табачный дым. Внутри игрушки размещен детектор дыма, который интегрирован с аудиодевайсом. Находясь рядом с курильщиком, медведь начинает кашлять. Это позволяет предупреждать родителей и детей о потенциальной угрозе, а также обращать внимание на проблему самих курильщиков.

Первые 1000 экземпляров Ector были розданы в больницы Италии, для проведения курсов дородовой подготовки.

По оценкам World Health Organization, в Италии более 50% детей регулярно подвержены пассивному курению, которое приводит к хроническим и сердечно-сосудистым респираторным заболеваниям.