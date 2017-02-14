Непривычно грустная реклама ко Дню святого Валентина от BBDO Toronto



Скриншот видеоролика

Канадская сеть канцтоваров Take Note рассказала историю отношений при помощи серии стикеров. Влюбленные оставляли друг другу записки всю жизнь – от первого свидания до самых похорон.

«Оставить для кого-то записку – личный и душевный жест, это не то же самое, что текстовое сообщение в интернете - уверены в BBDO, - «мы хотели напомнить людям, какими важными могут быть такие детали».

В «Записках» рассказывается история отношений Тины и Роба. Влюбленные оставляют друг другу записки. Постепенно они сближаются, вместе с записками оставляют ключи от квартиры. Зрители понимают, что Тина и Роб уже живут вместе и, даже, планируют свадьбу. В конце концов они заводят ребенка. Конечно, в отношениях не без проблем. Но, кажется, эти двое действительно любят друг друга и потому преодолевают все трудности. К концу ролика зрители окончательно убеждаются, что Роб и Тина созданы друг для друга. Но их ждет не такой уж и счастливый конец.