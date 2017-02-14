Скриншот видеоролика
Канадская сеть канцтоваров Take Note рассказала историю отношений при помощи серии стикеров. Влюбленные оставляли друг другу записки всю жизнь – от первого свидания до самых похорон.
«Оставить для кого-то записку – личный и душевный жест, это не то же самое, что текстовое сообщение в интернете - уверены в BBDO, - «мы хотели напомнить людям, какими важными могут быть такие детали».
В «Записках» рассказывается история отношений Тины и Роба. Влюбленные оставляют друг другу записки. Постепенно они сближаются, вместе с записками оставляют ключи от квартиры. Зрители понимают, что Тина и Роб уже живут вместе и, даже, планируют свадьбу. В конце концов они заводят ребенка. Конечно, в отношениях не без проблем. Но, кажется, эти двое действительно любят друг друга и потому преодолевают все трудности. К концу ролика зрители окончательно убеждаются, что Роб и Тина созданы друг для друга. Но их ждет не такой уж и счастливый конец.