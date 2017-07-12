Как появился автомобиль, который стал абсолютным символом успеха



Depositphotos

Сейчас на российских улицах довольно трудно встретить автомобиль Rolls-Royce – он превратился в экзотическую игрушку для очень-очень богатых людей. Но еще в двадцатом веке все было иначе – свои «Роллс Ройсы» были у всех крупных руководителей той эпохи, от Николая Второго до Ленина, на этих машинах передвигались партийные чиновники, а со временем, когда автомобили изнашивались, их передавали «в народ» – начальникам колхозов или совхозов.

История этого бренда – это история удивительно удачного союза двух бизнесменов, Чарльза Роллса и Генри Ройса. Один из них был богатым аристократом, а другой вырос в бедности и всего год отучился в школе, но вместе они создали автомобиль, который стал абсолютным символом успеха.

Рассказываем, как появилась компания Rolls-Royce, как она связана с Россией и что именно помогло бренду пройти через банкротство, но выжить.

Название компании Rolls-Royce состоит из двух фамилий. Это фамилии отцов-основателей компании – Чарльза Роллса и Генри Ройса. История их бренда – это классический случай удачного бизнес-союза инвестора и изобретателя.

Богач и бедняк

Интересный факт: в названии компании встретились фамилии богача и бедняка. Первой стоит фамилия богача – Чарльза Роллса. Он родился в семье потомственных аристократов из Уэльса, получил два высших образования и с самого детства интересовался автомобилями – он даже стал первым студентом Кембриджа, у которого появилось собственное авто. После окончания учебы он открыл собственную фирму, которая занималась импортом автомобилей, она была основана в 1902 году и получила название C.S.Rolls & Co. Но обычного импорта Роллсу казалось недостаточно, он мечтал создать собственный автомобиль.

Вторая фамилия в названии бренда – Ройс – принадлежит Генри Ройзу, основателю и первому инженеру компании. В отличие от Роллса, Ройс родился в бедной, практически нищей семье: с десяти лет он работал разносчиком газет и почтальоном. При этом Ройс понимал, что без образования он не сможет ничего добиться в жизни, поэтому в свободное время он изучал французский и немецкий языки, электротехнику и математику. В 16 лет, несмотря на отсутствие диплома (какой диплом,если он окончил только один класс школы), Ройс устроился в компанию Максима Хайрема на должность инженера. Эта работа помогла ему накопить начальный капитал и основать собственное дело – механическую мастерскую Royce & Co. Но просто мастерской Ройсу недостаточно: как и Роллс, он мечтает о собственном автомобиле.

Основатели компании

Знакомство

В 1904 году Роллс Ройс знакомятся. За год до этого мастерская Ройса выпускает три автомобиля мощностью в 10 лошадиных сил. Никаких особенно новых технических решений в автомобилях не было, зато они хорошо выглядели и отличались прекрасной сборкой и надежными деталями.

Автомобили произвели настоящий фурор в Англии – о них написали все местные газеты, а чуть позже – и мировые. Слава была так велика, что статья про эти машины появилась даже в русском журнале «За рулем». Про эти автомобили услышал и Чарльз Роллс, который в тот момент как раз искал инженера, способного помочь ему в разработке собственного авто. 1 мая 1904 года в ресторане «Мидленд» был подписан договор о сотрудничестве между Роллсом и Ройсом. Этот день считается официальным основанием компании Rolls-Royce.

Особенности бренда и первый автомобиль

Один из первых автомобилей

Отличительными чертами Rolls-Royce с самого начала стала надежность автомобилей. Первая настоящая модель фирмы была показана на международной транспортной выставке в 1906 году – это был автомобиль с очень мощной стальной рамой, 7-литровым мотором и шестью цилиндрами, расположенными в ряд.

При этом мощность не разглашалась, и это породило традицию указывать мощность как «достаточную» (от традиции бренд избавился только в последние несколько десятилетий). Автомобиль назывался Rolls-Royce 40/50 HP и позиционировался как «самый надежный автомобиль во всем мире».

Логотип и реклама

Изначально основатели компании запустили логотип в виде больших красных букв RR, но довольно скоро цвет сменили на черный, чтобы «подчеркнуть престижность и роскошь». Однако символом бренда стали не буквы RR, а знаменитая фигурка на капоте под названием «Дух экстаза».

Фигурка появилась так: в 1909 лорд сэр Джон Монтегю купил себе один из автомобилей компании. Чтобы сделать свою машину непохожей на другие, он заказал у скульптора Чарльза Сайкса фигурку-талисман. Художник создал скульптуру «Дух Экстаза» - устремленную вперед девушку. Фигурка так понравилась Чарльзу Роллсу, что он добился разрешения использовать ее на всех автомобилях бренда.

Rolls-Royce с самого начала позиционировались как «лучшие во всем мире», самые надежные автомобили. На это делали упор во время рекламных кампаний: сколько бы вы ни использовали автомобиль, вам не удастся его сломать. Известен такой случай: бизнесмен Клод Джонсон, усомнившийся в правдивости рекламы, отправился в пробег на первом автомобиле бренда. Пробег был организован специально для того, чтобы выявить недостатки машины, однако спустя 15 тысяч миль (это примерно 24 тысячи километров) сломалась только одна деталь – топливный кран стоимостью в 2 фунта. При этом большую часть пути бизнесмен ехал со скоростью 120 км/ч.

Успехи и неудачи

Почти 50 лет, до конца 1950-х годов, бренд чувствовал себя крайне уверенно – Rolls-Royce сформировал имидж премиального британского автомобиля, на котором ездили бизнесмены, знаменитости и даже представители монархии. Так, на моделях Phantom четвёртого и пятого поколения передвигалась королевская семья, и это стало отличной рекламой и привело к резкому увеличению продаж в том году.

Тот самый автомобиль, на котором ездили члены королевской семьи

Компания процветала даже во время Великой Депрессии – продажи в 30-х годах шли так хорошо, что фирма даже смогла поглотить компанию Bentley, которая тогда была основным ее конкурентом.

Все изменилось в 1960: в мире бушевал очередной кризис, но Rolls-Royce казался настолько стабильным брендом, что администрация решила не переписывать бизнес-стратегию под экономический спад. Более того, компания начала работу сразу над двумя масштабными проектами – выпуском новой модели автомобиля и созданием реактивного двигателя. Однако менеджеры просчитались: в кризис количество покупателей снизилось, а новые разработки оказались невостребованными. В итоге бренд оформил займы в нескольких банках и впоследствии разорился.

Спасение

В 1971 году компания официально была признана неплатёжеспособной. Однако британская общественность не могла допустить закрытие Rolls-Royce – бренд считали символом страны и национальным достоянием. В итоге государство было вынуждено выплатить 250 миллионов долларов на погашение займов фирмы.

С этого момента начались торги за компанию. Претендентами на покупку стали BMW, Volkswagen и Daimler-Benz. Торги проходили невероятно напряженно, а сделка несколько раз отменялась: сначала из борьбы вышел Daimler-Benz, который решил развивать собственный бренд Maybach. Потом BMW и Volkswagen несколько раз увеличивали сумму сделки, чтобы перебить цену конкурента. Спустя несколько месяцев переговоров был достигнут компромисс: BMW выкупил непосредственно бренд Rolls-Royce, а Volkswagen получил права на компанию Bentley.

Rolls-Royce сейчас

Rolls-Royce сейчас – это один из самых дорогих автомобилей в мире, который покупают не столько из-за надежности, сколько для демонстрации статуса и общественного положения. Тем не менее, усилиями BMW бренд преодолел кризис и снова стал прибыльным. Ежегодно компания продает несколько тысяч автомобилей, а в России в прошлом году продали более ста машин.

«Для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остается абсолютным символом успеха», – считает Джеймс Крайтон, региональный директор бренда.

И это правда.