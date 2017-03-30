Как развивался один из самых известных стейк-хаусов в России

История GOODMAN началась в 2004 году, когда был открыт первый стейк-хаус GOODMAN на Тверской улице в здании театра Станиславского, а буквально через месяц открылся второй ресторан. Рестораны GOODMAN стали первым брендом, который всерьез поставил задачу познакомить людей в нашей стране с культурой стейка, они стали первой яркой концепцией с собственной философией и «необщим выраженьем лица». Концепция стейк-хауса для России была совершенно новой.

До появления GOODMAN некоторые рестораны пытались воспроизводить атмосферу Дикого Запада, которую ошибочно принимали за атмосферу истинного стейк-хауса, при этом о стейке как таковом никто особенно не думал: позволительно было называть этим словом практически любое жареное мясо.

GOODMAN стал первым, кто подошел к вопросу профессионально. В GOODMAN знают о стейках всё: где, как и на каком корме выращиваются бычки; как хранится и доставляется мясо; где и как оно вызревает. В GOODMAN первыми стали использовать дорогостоящую технологию сухого вызревая мяса, установив в ресторанах специальные открытые камеры, куда сразу после забоя помещаются отруба для прохождения процесса естественной ферментации. Мясо находится в камере 3 недели, на протяжении которых отруба вызревают и мясо приобретает более концентрированный мясной вкус и становится более мягким.

Первый ресторан GOODMAN



Для приготовления стейков в Goodman закупаются специальные печи – Хосперы. Приготовление в этой печи придает стейку тот самый неповторимый аромат, ради которого гости приходят в GOODMAN. Преимущество данной печи перед открытым грилем и сковородой в том, что она позволяет получить характерный для гриля вкус и запах мяса и обеспечивает равномерную прожарку мяса со всех сторон, чего нельзя добиться на другом оборудовании. Стейки в GOODMAN готовятся только на натуральных древесных углях из твердых пород лиственных деревьев.

Печь - "Хоспер"



Сразу после открытия второго ресторана сети на Садовом кольце, рядом с посольством США, нужно было привлекать гостей. Бюджета хватало на несколько перетяжек, скромное размещение на плазменных экранах и двух радиостанциях. Тогда была выбрана рекламная стратегия, привлекающая к себе дополнительное внимание за счет креативной составляющей. В соответствии с маркетинговой задачей следовало подчеркнуть профессионализм в области приготовления конкретного блюда: стейка.

Провокационные слоганы того времени «Умеем делать миньон» и «Займитесь стейком с профессионалом» вызвал довольно шумную реакцию. Многим он показался эпатажным. В Правительство Москвы посыпались звонки с требованием демонтировать рекламу. Несмотря ни на что, кампания, без всякого сомнения, имела широкий резонанс и оказалась эффективной. Рекламу оценили и в профессиональной среде: команда GOODMAN стала лауреатом премии «Золотой слоган».

Рекламная кампания «Займитесь стейком с профессионалом»



В 2006 году GOODMAN был удостоен международной награды «Серебряная пальмовая ветвь» (Foodservice Awards by Leaders Club International) за лучшие ресторанные концепции.

2007 год тоже оказался щедр на награды. В Москве в конкурсе Меню&Счет 2007 стейк-хаус GOODMAN признан лучшим мясным рестораном года по результатам народного голосования и оценки экспертного совета журнала TimeOut. В этом же году по результатам конкурса «Лучший ресторан Москвы 2007 года», который проводился на сайте menu.ru GOODMAN получили первую премию в номинации «Лучшее обслуживание», а также удостоились первой премии Effie - Бренд года.

В 2008 году GOODMAN вышел в регионы: были открыты стейк-хаусы в Киеве и Новосибирске. Но самым амбициозным проектом 2008 года стало появление GOODMAN в Лондоне. Спустя несколько недель после открытия ресторан стал одним из самых популярных в столице Великобритании. В нем побывали наиболее уважаемые ресторанные критики, мнение которых принципиально важно для местной публики. Появились рецензии, где говорилось о том, что лучший стейк в Лондоне подают в GOODMAN. А через полгода GOODMAN получил еще одну награду - престижную британскую ресторанную награду One Rosette Award for culinary exellence, помимо этого международный ресторанный рейтинг ZAGAT признал GOODMAN лучшим стейк-хаусом Лондона.

В ноябре 2009 года английский журнал Esquire включил GOODMAN в пятерку лучших стейк-хаусов Великобритании.

В конце года GOODMAN провел кампанию «Ешь стейки. Будь человеком», эпатирующим воплощением которой стали люди в одежде из натурального мяса. Кампания вызвала бурную реакцию в обществе, многим ее послание показалось излишне агрессивным. Однако можно с уверенностью сказать, что эта кампания привлекла внимание людей к своему сообщению. Люди стали говорить о качественном мясе, о стейках и о GOODMAN. Удалось вывести публику на нужную тему, по-настоящему взволновавшую ее как бы «заново», благодаря форме, в которой это было сделано.

В 2012 году GOODMAN первым начал работать с местными поставщиками мраморного мяса, что стало серьезным прецедентом в истории развития отечественной ресторанной индустрии. По версии самого популярного международного портала TripAdvisor.com GOODMAN вошел в TOP 10 лучших московских ресторанов.

На 3-й ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания» GOODMAN становится лауреатом в номинации «Рестораны».

Запущенная в июне 2013 г. уникальная для России технология комбинированного вызревания стала очередным подтверждением лидерства GOODMAN в своей сфере.

В ноябре 2013 года открывается флагмановский стейк-хаус GOODMAN в самом центре столицы России. Расположенный в историческом здании гостиницы «Москва» с видом на Театральную площадь, Большой и Малый Театры, площадь Революции – данный стейк-хаус стал двенадцатым рестораном GOODMAN. Как и требует статус флагмана, в данном стейк-хаусе расположена открытая для гостей камера сухого вызревания мяса.

В 2014 г. стейк-хаус GOODMAN в Киеве впервые удостаивается звания «Лучшего мясного ресторана» после победы в престижной украинской ресторанной премии «Соль».

В 2015 г. GOODMAN продолжает активно развивать культуру стейка в России. Впервые в меню GOODMAN появляются стейки высшей степени (грейда) мраморности PRIME для истинных ценителей премиального мраморного мяса. В этом же году GOODMAN вводит меню стейки и других грейдов мраморности. Система деления говядины на ранги в зависимости от их степени мраморности была впервые разработана министерством сельского хозяйства США. GOODMAN первым стал предлагать гостям премиальные отруба и рассказывать гостям о международной шкале качества мраморной говядины.

В 2016 году GOODMAN предлагает наиболее разнообразную и сбалансированную карту стейков за всю свою историю – 17 видов стейков. В меню можно найти стейки на любой вкус: от альтернативных стейков до премиальных стейков сухого вызревания.

В этом году GOODMAN впервые разработали стейки специально для женщин: утонченные небольшого размера стейки из вырезки с изящным французским акцентом. Таким образом, GOODMAN развенчал миф о том, что стейк-хаус – это территория мужчин. Сегодня соотношение мужчин и женщин в GOODMAN уверенно приближается к отметке 60/40, что радует команду GOODMAN, так как женщины вносят в атмосферу неповторимый флер, который так ценят настоящие мужчины.

В этом же году GOODMAN запускает свою программу лояльности «Good Taste Club», которая дает привилегии и бонусы всем любителям стейков.

В 2017 году бренд GOODMAN стойко переживает управленческие изменения, поддерживая при этом заданные ранее высокие стандарты качества стейков и сервис.

Достигнув совершенства в приготовлении стейков, GOODMAN начинает экспериментировать и использовать альтернативные части бычка для приготовления новых блюд. Новая миссия GOODMAN – развивать и совершенствовать не только искусство приготовления стейков, но и мясную кухню в целом. У бренд-шефа GOODMAN так много идей и рецептов, что было решено собрать их воедино в «Мясную азбуку «Мясо от А до Я». В феврале вышло первое издание «Мясной азбуки GOODMAN», где были собраны лучшие авторские мясные блюда. Всего в течение года выйдет 4 выпуска «Мясной азбуки».

Сегодня GOODMAN – самая стабильная и крупная концепция стейк-хаусов в России, смысла эпатировать публику и там образом привлекать внимание к бренду больше нет, сейчас перед брендом стоит задача – поддерживать высокую планку по качеству мяса в ресторанах, удерживать лидерские позиции в сегменте стейк-хаусов, а также делать стейки более доступными.

Новый слоган GOODMAN - «Мы делаем из мяса культ» - как нельзя лучше отражает философию бренда и приверженность высоким стандартам приготовления мяса и обслуживания.

В GOODMAN есть три культа:

КУЛЬТ МЯСА. GOODMAN считает, что стейки - это самая приятная зависимость, которой нужно потакать. Шеф-повара и технологи GOODMAN объездили всю Россию и весь мир в поисках лучшего мяса и технологии для приготовления стейков.

GOODMAN первыми в России стали использовать камеру сухого вызревания. Процесс сухого вызревания - сложный и дорогостоящий, поэтому выбор в пользу этой технологии делают только настоящие профи. В процессе вызревания мясо теряет в весе до 60%, сокращается срок его хранения, но зато мясо приобретает необыкновенно насыщенный вкус, за что и ценится гурманами во всем мире.

Камера сухого вызревания мяса



КУЛЬТ ВИНА. Винная карта GOODMAN насчитывает более 100 наименований вин, тщательно собранных со всего мира опытными сомелье. Главные критерии отбора - качество, репутация производителя, демократичные цены, которые вас приятно поразят в GOODMAN и сочетаемость с мясными блюдами.

КУЛЬТ ГОСТЯ. В GOODMAN твердо убеждены, что ресторан - это не только то место, где подают блюда и напитки. Для GOODMAN - это место, где гость получает гастрономические впечатления, испытывает яркие эмоции и переживания. В GOODMAN понимают гостей с пол слова: официант точно знает, что вы любите medium rare, что в это время суток вы предпочитаете Brunello di Montalcino, а к экспрессо нужно обязательно принести воду. Взрослые и опытные официанты всегда предупредительны и внимательны по отношению к гостям, многие из которых стали настоящими друзьями GOODMAN.

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