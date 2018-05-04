Торговое представительство США опубликовало отчет о состоянии «пиратства» более чем в 30 странах мира

Торговое представительство США (USTR) опубликовало ежегодный отчет о состоянии «пиратства» более чем в 30 странах мира. Исследование показало, что защита интеллектуальной собственности в России остается на неудовлетворительном уровне.

Борьба с «пиратством» в России до сих пор не принесла существенных результатов: количество «экранок», сделанных в России, в 2017 году составило 78 против 63 в 2016-м и 26 в 2015 году. Согласно отчёту, Россия традиционно включена в список приоритетного наблюдения вместе с Алжиром, Индонезией, Кувейтом, Китаем и другими странами. Среди главных проблем вновь отмечают продолжающийся рост числа экранных копий фильмов.

Помимо пиратства важными проблемами в USTR называют непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, сложность процедур по защите интеллектуальной собственности для правообладателей и распространение китайских контрафактных товаров, ввозимых из Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

Такие выводы подтверждают и эксперты рынка, опрошенные «Коммерсантом». Так заместитель директора департамента защиты интеллектуальной собственности компании Group-IB Дмитрий Тюнькин. Цена пиратской видеозаписи составляет от $ 200 до $ 450, что делает «закономерным» появление людей, готовых постоянно снимать фильмы в кинотеатрах. Привлекает нарушителей и отсутствие наказания: даже если человека ловят с поличным, правоохранительные органы часто не привлекают его к ответственности. Покупают такие записи агенты нелегальных онлайн-казино и гораздо реже крупные пиратские онлайн-кинотеатры.

«Для нелегальных казино это очень выгодный вариант рекламы: когда видеозапись появляется в сети, она распространяется по всем пиратским порталам вместе со встроенной в видеоролик рекламой», — поясняет Тюнькин.

Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова признает проблему с распространением пиратских копий фильмов. Закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов вступил в силу только в октябре 2017 года, поэтому судить о его результатах пока рано, но «учитывая текущие показатели, очевидно, что этой меры недостаточно», считает она.

В кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» не заметили роста случаев пиратских съемок. За последний год количество таких инцидентов, напротив, сократилось. Для предотвращения пиратского копирования компания работает с персоналом и оснащает залы специальными технологиями, в том числе камерами с инфракрасным излучением, позволяющими фиксировать факт съемки и лицо нарушителя.