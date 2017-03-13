Доклад банка посвящен «центениалам»



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Сбербанк собрал основные факты о поколении Z. Крупнейший российский банк опубликовал доклад, посвященный «центениалам», где дал свои рекомендации по работе с молодежью.

1. Рекламу и информацию для молодежи необходимо сдвигать в интернет. Там же необходимо искать своих агентов влияния, не ограничиваясь традиционными «ВКонтакте» и Facebook. Стоит учитывать, что молодые люди выходят в сеть отовсюду, но преимущественно с мобильных устройств, а не с компьютеров. При разработке приложений и размещении рекламы не обойтись без знаний о возрастной дифференциации соцсетей, иначе будет сложно «ловить» целевую аудиторию.

2. Показывать, а не рассказывать, чтобы удерживать внимание центениалов. Не стоит перегружать их большими объемами информации - все должно быть сразу понятно и «цепляюще»; предпочтительно подавать информацию в наглядном визуальном виде; лучше использовать простой неформальный язык, но не пытаться «подделываться» под сленг; не надо забывать про вовлечение в активное «практическое» взаимодействие (игры, переписки-комментарии). При использовании партнерских программ с марками/celebrities нужно постоянно отслеживать их актуальность и регулярно их обновлять.

3. Единственный способ взаимодействовать с ними - это убеждение. Апеллировать к авторитету, возрасту, опыту, традиции и проверенности временем в общении с центениалами бесполезно. Объясняйте, обсуждайте и приводите аргументы, но не апеллируйте в коммуникации к карьере и карьерному успеху и, в целом, к амбициозным целям, которые достигаются упорным трудом. Вместо этого стоит делать акцент на удовольствии и счастье.

4. Поколение Z не очень верит в светлое и прекрасное будущее. Для молодой аудитории оно остается абстрактным понятием. Не «прокатят» и отсылки к конфликту поколений, к подростковому бунту - это не релевантно. Поколенческие ценности также не отрефлексированы, соответственно, их нет в сознании молодежи.

В этих условиях банк должен предложить молодежи попробовать себя в разных областях: мастер-классах, тренингах, семинарах и других активностях. Стоит задуматься о развернутых программах профориентации - наподобие Kidzania, только для подростков и взрослых. По мнению экспертов, поколение Z будет стремиться к альтернативным схемам занятости, поэтому имеет смысл подумать о специальных продуктах для фрилансеров и удаленных работников. Кроме того, молодым людям пригодятся сервисы для достижения краткосрочных целей.