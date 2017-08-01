При этом платить за контент пока готовы немногие



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В среднем жители России ежедневно тратят на просмотр видеороликов 4 часа 20 минут. Пользователи мобильных устройств не проявляют интерес к сайтам телеканалов и негативно относятся в рекламе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование BrandScience (Media Direction Group).

Агентство опросило более 1,5 тыс человек, проживающих в городах с населением выше 100 тыс. человек и выяснило, что почти 50% респондентов за месяц использовали пять разных устройств для просмотра видео.

Основным источником просмотров является телевидение, однако digital-видео является стимулом для роста просмотров с мобильных устройств. Например 60% посетителей приходят на YouTube с мобильных девайсов. Рост потребления связан также с тем, что у пользователей появилась возможность смотреть видео в общественном транспорте, очередях и других местах.

Зрители ТВ чаще смотрят фильмы (81%) и новости (69%), но лишь 9% россиян смотрят телепрограммы на сайтах телеканалов. На смартфонах большей популярностью пользуются музыкальные клипы (38%) и видеоблоги (40%). На планшетах — фильмы (62%) и клипы (38%).

Платить за контент пока готовы только 8% респондентов, это люди в возрасте 25–44 лет. Ещё 40% не исключают такой возможности, они относятся к возрастной категории 45-55 лет.

Отношение зрителей к рекламе зависит от способа просмотра. Наиболее положительно аудитория реагирует на видеорекламу в кинотеатрах (27% положительных отзывов), половину негативных отзывов получила реклама на смартфонах и планшетах. К телерекламе негативно относятся в основном люди 44–55 лет (38%).

"Смотрение на мобильных устройствах начинается с девяти утра и продолжает расти в течение дня, достигая своего пика в шесть и девять часов вечера",— сообщает гендиректор Megogo Виктор Чеканов. По его словам, пользователи просматривают видео на ходу: по дороге на работу, с работы, на обеде. Продолжительность сессии на мобильных устройствах длиннее по сравнению с десктопным потреблением контента, но объем аудитории по-прежнему превалирует на десктопе, отмечает он.