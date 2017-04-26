В 2016 году закрытий медиа было вдвое больше, чем регистраций



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В 2016 году количество официально зарегистрированных в России средств массовой информации сократилось на 4%. В феврале 2017 года лицензии имели 80134 организаций, говорится в исследовании платформы MediaDigger. В течение года было зарегистрировано 3461 новых СМИ, однако почти вдвое больше - 6679 - закрылось.

Две трети российских СМИ приходится на печатные издания - журналы и газеты, их доля составляет 36% и 27% соответственно. Онлайн-издания и телеканалы имеют примерно одинаковые показатели — 12% и 10%.

Зато среди новичков, зарегистрированных в течение 2016 года, впервые в истории доля онлайн-СМИ достигла 33%. Это почти втрое больше среднего показателя за предыдущие годы. Доля печатных изданий значительно сократилась. На них пришлось лишь 45% регистраций в 2016 году. Ранее доля прессы традиционно превышала 50%. Отмечается, что в январе количество регистраций упало на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это самое сильное сокращение за последние пять лет.

MediaDigger изучило закрывшиеся СМИ и подсчитало, что средняя продолжительность жизни российского медиа составляет 8,8 лет с момента получения лицензии. Дольше всех живут информационные агентства, имеющие средний срок деятельности в 12,4 года. Самый короткий век у онлайн-СМИ, которые живут в среднем 7,6 лет.

За год количество языков, на которых выходят СМИ, увеличилось на 59. Среди новых появились датский, исландский, индийский, румынский и каталанский. Лицензию на распространение информации на русском языке имеют 98% СМИ, вторым по популярности языком остается английский — его используют 22% медиа.

Самым крупным учредителем СМИ в России является «Бауэр Медиа», за ней числится 260 организаций. За год их количество увеличилось на 21%, благодаря чему компания поднялась с четвертого места на первое. Прошлогодний лидер, издательский дом «Бурда», опустился на девятое место. Из списка выбыл ВГТРК — теперь у медиахолдинга 92 СМИ вместо 106.