Общая сумма тендеров за 3 месяца текущего года существенно ниже всех показателей 2016



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Коммуникационно-консалтинговая группа iMARS специально для портала Sostav провела очередное ежеквартальное исследование рынка объявленных тендеров на коммуникационные услуги за 1-й квартал 2017 г. Командой экспертов были проанализированы закупки компаний, которые работают строго по ФЗ-44 и ФЗ-223, т.е. обязаны публиковать все проводимые тендерные процедуры на портале Госзакупки.

Суммарный объем российского рынка коммуникационных услуг за период 1 января 2017 по 31 марта 2017 составил 3,76 млрд. рублей. Данный показатель включает в себя работы по комплексному PR-сопровождению деятельности компаний, организацию и проведение event-мероприятий, изготовление сувенирной продукции, маркетинговые исследования, рекламные активности, разработку и продвижение интернет-сайтов, работу по продвижению компаний в соцмедиа и др.

Сравнительный анализ 1-го квартала 2017 г. и каждого из кварталов 2016 г. показывает, что общая сумма объявленных тендеров за первые 3 месяца текущего года существенно ниже всех исследуемых временных показателей 2016 г.

1-й квартал 2016 г.: 4,21 млрд. руб.

2-й квартал 2016 г.: 5,16 млрд. руб.

3-й квартал 2016 г.: 5,95 млрд. руб.

4-й квартал 2016 г.: 5,13 млрд. руб.

1-й квартал 2017 г.: 3,76 млрд. руб.

При этом анализ первых кварталов исследуемых 2015 г., 2016 г. и 2017 г. показывает, что в нынешнем году показатели самые низкие за все 3 исследуемых года: 5,13 млрд. руб., 4,21 млрд. руб. и 3,76 млрд. руб. соответственно. Более того, за все 9 исследуемых кварталов (2015 – 2017 гг.) показатели первых трех месяцев нынешнего года превосходят только данные 4-го квартала 2015 г., когда общая сумма объявленных тендеров едва превысила 3,32 млрд. руб.

Рекламно-сувенирная продукция: 1,45 млрд. руб.

Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,12 млрд. руб.

Организация мероприятий: 0,83 млрд. руб.

Интернет-коммуникации: 1,35 млрд. руб

Суммарный объем рынка коммуникационных услуг в 1-м квартале 2017 г. превысил отметку 3,76 млрд. рублей, в частности:

- Рекламные и информационные/PR кампании (ключевые поисковые запросы: PR, рекламная кампания, информационная кампания, размещение в СМИ, пресс-тур и т.д.) – 1,45 млрд. руб.

- Интернет коммуникации (ключевые запросы: создание и разработка сайта, продвижение сайта, информационный спецпроект, продвижение в соцсетях и т.д.) – 0,12 млрд. руб.

- Организация мероприятий (ключевые запросы: организация деловых и протокольных мероприятий, выставки, конференции и спартакиады, а также торжественные мероприятия т.д.) – 0,83 млрд. руб.

- Рекламно-сувенирная продукция (ключевые запросы: дизайн, сувениры, полиграфия, презентационная продукция, брендинг и т.д.) – 1,35 млрд. руб.

Рекламно-сувенирная продукция: 0,48 млрд. руб.

Рекламные и информационные PR-кампании.: 0,04 млрд. руб.

Организация мероприятий: 0,28 млрд. руб.

Интернет-коммуникации: 0,45 млрд. руб.

Если сравнить показатели 4-го квартала 2016 г. и 1-го квартала 2017 г., то можно констатировать, что по всем направлением наблюдается падение финансовых показателей. Связано это с тем, что многие компании в начале года заметно снизили активность в сфере коммуникаций. Как следствие, общее количество тендеров заметно уступает показателям 4-го квартала 2016 г. Помимо этого 1-й квартал года характеризуется тем, что многие игроки рынка только согласовывают финпланы, как следствие, не имеют возможности объявить конкурсы на коммуникационные услуги.

Объявленные тендеры в 1-м квартале 2015 г.: 5,13 млрд. руб.

Объявленные тендеры в 1-м квартале 2016 г.: 4,21 млрд. руб.

Объявленные тендеры в 1-м квартале 2017 г.: 3,76 млрд. руб.

По итогам 4-го квартала 2016 г. и 1-го квартала 2017 г. можно сделать некоторые выводы:

1. Стоит заметить, что количество участников закупочных процедур растёт. Сегодня заявки на участие в крупных конкурсах подают 5, 6, 7 крупных компаний, и это уже становится нормой. Это можно объяснить тем, что общее количество тендеров заметно сократилось и участники рынка стараются подавать заявки в максимально возможное количество конкурсов.

2. Участники тендерных процедур все чаще начинают демпинговать и максимально снижать стоимость своих услуг. С одной стороны, для заказчика это наиболее подходящий вариант – экономия бюджетных средств. С другой стороны, качественное выполнение работ вряд ли будет гарантировано, так как к моменту объявления конкурса заказчики проводят аналитику, изучают аналогичные закупки и формируют собственную цену исходя из полученных результатов. В итоге после заключения договора победитель будет вынужден проводить дополнительные переговоры с заказчиком с целью оптимизации работ. Как следствие, что-то будет выполнено в полном объеме, а что-то – лишь формально, чтобы как-то сдать отчет.

3. Отличительной особенностью последних месяцев стало то, что участники закупочных процедур все чаще обращаются в проверяющие органы, прежде всего, в ФАС. Все чаще можно наблюдать, как участники рынка бьются до последнего в надежде отвоевать свое право на контракт, так что ситуация с определением победителя остается накаленной до последнего.

Владимир Ступников, президент коммуникационно-консалтинговой группы iMARS, отметил: анализ тендеров за 1-й квартал 2015 и 1-й квартал 2017 г. показывает, что общее количество проектов и объем работ сохранились на прежнем уровне, но при этом стоимость этих работ значительно снизилась. «В процентном отношении падение превысило 25 %. При этом суммарный уровень инфляции за прошедшие 2 года – более 18 %. Это говорит о том, что в такой непростой финансовой ситуации компании максимально снижают стоимость, чтобы выиграть хоть какие-то конкурсы и удержаться на плаву», - прокомментировал г-н Ступников.