Самыми удобными мобильными платформами названы ЛитРес и Тинькофф-банк

Google изучил 341 популярный сайт в сфере ритейла и финансов в 15 станах мира и пришёл к выводу, что 34% опрошенных уйдут на другой сайт, если ресурс неудобен в использовании, а около 53% пользователей покидают мобильный сайт, если он загружается дольше трех секунд.

Во время поиска информации, будь то изучение лучших предложений отелей для летнего отпуска или покупка новой пары обуви, азарт часто пропадает из-за медленной работы мобильных сайтов. Потребители становятся все более требовательными к цифровым технологиям, и мобильный интернет – не исключение. 61% российских пользователей выходят в интернет со смартфонов.

Как показали исследования, оценка юзабилити-характеристик (в том числе скорости) ресурсов в сфере ритейла — 59%, а в сфере финансовых услуг — 52%. При этом лучшие результаты показали Нидерланды.

Лидерами среди мобильных сайтов в сфере ритейла в России стали «ЛитРес» (77%), bonprix (73%), eBay и Wildberries, разделившие третье место (71%), и Lamoda (70%). При этом лучшим по возможности поиска стал сайт Vseinstrumenti – 93%. В категории мобильного дизайна победили мобильные платфомы DNS-shop и Ikea – 100%.

«Мы всегда уделяли большое внимание мобильному сайту. На текущий момент с мобильного сайта получаем около 10% от всех заказов. Суммарно все мобильные платформы (мобильный сайт + приложения) приносят больше половины всех заказов, то есть больше 70 тыс. заказов в сутки. На первых этапах были сложности с оптимизацией интерфейса под мобильные браузеры, но мы постоянно совершенствуем все наши платформы, чтобы соответствовать современным требованиям к мобильным сайтам — высокой скорости загрузки и сохранению максимального функционала, к которому привыкли пользователи в основной версии сайта», – отметил Егор Пчелинцев, руководитель отдела рекламы интернет-магазина Wildberries.

Лидерами в сфере финансов стали «Тинькофф Банк» (80%), RSHB (77%), «Промсвязьбанк» (66%), «БИНБАНК» (64%) и ВТБ24 (63%). Лучшими по удобству поиска, а также регистрации и конверсии стал «Тинькофф», RSB по юзабилити страны продуктов (100%). В мобильном дизайне лучшими стали «БИНБАНК» и «Тинькофф».

«Мобильный сайт для нас очень важен. Сейчас переезжаем на новую платформу, которая позволяет улучшить пользовательский опыт, а также в разы увеличить скорость загрузки сайта», – комментирует Кирилл Бобров, вице-президент по привлечению клиентов Тинькофф-банка.