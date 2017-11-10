В 2017 году по негативному отношению интернет-реклама обогнала рекламу на радио



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Драйвером медиапотребления по-прежнему остается интернет, однако с каждым годом пользователи становятся всё менее терпимыми к рекламе. В 2017 году по негативному отношению интернет-реклама обогнала рекламу на радио. Среди россиян, знающих о блокировщиках онлайн-рекламы, только 1% не планирует их использовать, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Deloitte.

Индекс лояльности к интернет-рекламе составляет 23%, с 2015 года он снизился на 14 процентных пунктов. Негативное отношение к интернет-рекламе сказывается на популярности ее блокировщиков. Среди опрошенных, знающих про такой софт, AdBlock используют 34%, еще 14% планируют его установить, и только 1% не намерен блокировать онлайн-рекламу.

Положительнее всего россияне относятся к наружной рекламе и рекламе в печатных СМИ. Индекс лояльности к телерекламе повысился с 2015 года на 7 п.п., однако остался отрицательным. При этом респонденты отмечают: наибольшее количество полезной информации они получают именно из телерекламы. Эксперты связывают это с тем, что реклама в печатном виде не прерывает медиапотребления аудитории, в то время как модель «врезок» навязывается потребителю.

«Наружная реклама и реклама в прессе не прерывают контент, ради которого аудитория и потребляет медиаканал. Модель же рекламных врезок на остальных каналах навязана потребителю — и это та самая причина, по которой в опросах она оценивается аудиторией отрицательно», - прокомментировал исследование руководитель АДВ Benchmark Илья Куценко.

Опрос Deloitte проводился среди 1,6 тысяч россиян в возрасте старше 16 лет из 46 субъектов страны. Индексы лояльности к просмотру рекламы разных видов формировались по формуле баланса: доля положительно относящихся к предмету вычиталась от доли тех, кто отмечал рост негативного отношения.