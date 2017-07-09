Buzzsumo.com
Сервис BuzzSumo опубликовал исследование кликбейтных заголовков. Авторы проанализировали 100 млн. материалов с наибольшей виральностью в Facebook и Twitter. Адаптировали исследование для российских читателей специалисты сервиса редакционной аналитики "Медиатор".
- Как выяснилось, самые кликабельные заголовки (по количеству лайков, расшаров и комментариев) содержат фразы "Заставит вас", "Именно поэтому" и "Только представьте".
- Также пользователи Facebook активнее взаимодействуют с эмоциональными заголовками, такими, как: "ШОК", "Очень трогательно" или "Расплакалась от счастья". Чаще всего такие заголовки сопровождаются фото- и видеоматериалы, но при этом треть ссылок ведет на текстовый контент.
- Успешны заголовки, нацеленные на любознательность человека, вроде "Дальше случилось невероятное", "То, что произошло дальше…", "Вы не должны это делать, если не хотите…" и т.п.
- Объясняющие заголовки ("именно поэтому", "вот в чем причина") вызывают любопытство: чем же закончилась история?
- "Племенные" ("20 фраз, которые поймут только мамы", "Если вы родились в 90-е, вы поймете…") взывают к естественному желанию человека находиться в группе.
- Заголовки-викторины ("Никогда не догадаетесь, что…", "Только один из ста человек…") пробуждают соревновательный дух.?
- Во многих виральных заголовках используются числа. Подобный формат хорошо работает – лучше всего заголовки с числом 10.
- Наименее же виральными заголовками для Facebook стали фразы "Взять под", "Работать на себя", "Для бизнеса", "Внедрение".
"Недосказанность всегда будоражит. Кликбейт это про здесь и сейчас, без оглядки, без совести что ли. Однако эпоха безудержной гонки за круглыми цифрами на счетчиках и искусственного создания рекламного инвентаря канула в лету. Аудиторию можно привести, но нельзя провести. Лишь вовлеченность формирует доверие. А это значит, что недосказанность должна будоражить не в заголовке, она должна зарождаться внутри вас после прочтения и трансформироваться в желание прийти и прочитать что-то у вас снова и снова", – прокомментировал результаты исследования Анатолий Рожков, директор медиапроектов Mail.Ru Group.
"Тизерами с кликбейтными заголовками сейчас увешана половина сайтов, поэтому, по идее, они уже должны бы перестать работать. Но ведь работают! Половина посетителей кликает неосознанно, просто потому, чтобы узнать ответ на вопрос и “восстановить картину мира”. Людей в целом привлекает интрига и недосказанность", – поделилась своим мнением Олеся Носова, первый зам гл. редактора Комсомольской правды, шеф-редактор и Издатель KP.RU.