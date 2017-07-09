Сервис BuzzSumo опубликовал исследование кликбейтных заголовков. Авторы проанализировали 100 млн. материалов с наибольшей виральностью в Facebook и Twitter. Адаптировали исследование для российских читателей специалисты сервиса редакционной аналитики "Медиатор".

"Недосказанность всегда будоражит. Кликбейт это про здесь и сейчас, без оглядки, без совести что ли. Однако эпоха безудержной гонки за круглыми цифрами на счетчиках и искусственного создания рекламного инвентаря канула в лету. Аудиторию можно привести, но нельзя провести. Лишь вовлеченность формирует доверие. А это значит, что недосказанность должна будоражить не в заголовке, она должна зарождаться внутри вас после прочтения и трансформироваться в желание прийти и прочитать что-то у вас снова и снова", – прокомментировал результаты исследования Анатолий Рожков, директор медиапроектов Mail.Ru Group.



"Тизерами с кликбейтными заголовками сейчас увешана половина сайтов, поэтому, по идее, они уже должны бы перестать работать. Но ведь работают! Половина посетителей кликает неосознанно, просто потому, чтобы узнать ответ на вопрос и “восстановить картину мира”. Людей в целом привлекает интрига и недосказанность", – поделилась своим мнением Олеся Носова, первый зам гл. редактора Комсомольской правды, шеф-редактор и Издатель KP.RU.