Однако доверие к СМИ растет

Россия показала самый низкий уровень доверия из 28 стран, охваченных исследованием Trust Barometer 2018. При глобальном показателе в 48 пунктов в нашей стране он составил 36 пунктов (+2 по сравнению с 2017 годом).

В США зафиксировано самое заметное за всю историю наблюдений падение доверия к общественным институтам — минус 9 п.п. Среди информированных респондентов (людей с высшим образованием, доходом выше среднего, каждодневных потребителей новостей) падение было еще более заметным — минус 23 п.п. Такие данные приводит холдинг Edelman в ежегодном, 18-м по счету исследовании доверия и репутации.

Крах доверия в США сильнее всего коснулся правительства (–14 п.п.), бизнеса (–10 п.п.) и НКО (–9 п.п.). Медиа потеряли –5 п.п. среди населения в целом и –22 п.п. у информированной категории.

Среди всех общественных институтов наименьшим доверием пользуются правительство и СМИ — у каждого по 43 пункта на глобальном уровне. При этом внутри категории «Медиа» наблюдаются разнонаправленные тренды: уровень к платформам (поисковикам и соцсетям) снижается (–2), а к журналистике — растет (+5). В 21 стране, в том числе в России, процент доверия к журналистике выше, чем к площадкам. В этих странах доверие к платформам падает, достигая своего пика (–11) в США.

Чаще всего недоверие к медиакомпаниям связано с тем, что они больше беспокоятся о привлечении аудитории, чем об информировании; жертвуют точностью в погоне за скоростью; продвигают чью-то идеологию вместо того чтобы информировать.

В России уровень доверия к медиа составляет 35 пунктов (+4), как в ЮАР. По данным PRT Edelman Affiliate, 71% российских респондентов всерьез обеспокоен распространением «фейковых» новостей, которые могут использоваться в качестве информационного оружия. По уровню обеспокоенности наша страна составила компанию Бразилии, Индии, Колумбии, Малайзии, Южной Корее, США и Китаю.

При этом в сознании респондентов происходит четкое деление внутри категории «Медиа» на платформы и непосредственно производителей контента: лидеров мнений, журналистов, представителей брендов. В случае с последними уровень доверия к ним в России вырос на 12 п.п., что больше среднемирового показателя (+5), в то время как платформам стали доверять меньше (–1).

Так, 70% российских участников исследования считают, что новостные ресурсы больше сосредоточены на привлечении аудитории читателей, чем на освещении происходящего в мире. 66% уверены, что в погоне за новостным первенством страдает точность. 60% сетуют на то, что многие СМИ в угоду идеологии пренебрегают информационной составляющей. Как следствие, это приводит к потере у читателей веры в другие общественные институты. 49% респондентов не понимают, каким политикам можно доверять. В случае с категорией «бизнес» этот процент несколько ниже – 43%.