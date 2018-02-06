«Яндекс.Маркет» зафиксировал рост спроса на снегоуборочные приспособления

В некоторых регионах России из-за обильного снегопада спрос на лопаты вырос в 11 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщает RNS со ссылкой на «Яндекс.Маркет».

«Из-за обильного снегопада на «Яндекс.Маркете» значительно вырос спрос на лопаты – в 11 раз и снегоуборщики – в 8 раз по сравнению с предыдущей неделей», – рассказали в «Яндекс.Маркете». Кроме того, россияне массово скупают и автомобильные щётки. Так, за неделю спрос в этой категории увеличился в семь раз.

Самая дешевая лопата обходится покупателям в 64 рубля (вариант без рукоятки или древка), а самый бюджетный снегоуборщик – в 2-3 тысячи рублей.

В субботу 3 февраля в Москве начался самый сильный снегопад за 100 лет. За последние три дня в Москве и Подмосковье выпало 122 % месячной нормы осадков.