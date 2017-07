Почему beauty-бренды привлекают животных для продвижения косметики в Instagram



Соцсети

Бульдожка по имени Хлоя – одна из восходящих мировых звезд рекламы в соцсетях с участием животных. А ее хозяйка, скорее всего, заключила соответствующий контракт с косметической компанией Urban Decay на право участия ее питомца в рекламной кампании через Instagram.

«Мохнатый» тренд

Тенденция привлечения четвероногих друзей beauty-брендами для продвижения своей продукции прослеживается все более отчетливо. Акцент делается именно на социальные сети, в частности Instagram. К числу таких брендов уже относятся упомянутый Urban Decay, а также Body Shop, Too Faced, Nyx и Smashbox.

Это подтверждает и управляющий партнер агентства The Dog Agency Лони Эдвардс, который специализируется на выстраивании отношений между брендами и владельцами животных.

Интерес маркетологов к найму «мохнатых» сотрудников растет из-за развития таких платформ, как Facebook и Instagram.

В последние годы знаменитости нередко появляются на публике со своими питомцами, также выкладывая фото с ними в соцсетях. Некоторые аккаунты, к примеру, DogsofInstagram, могут похвастаться более 4 млн подписчиков. К слову, такие бренды как Mercedes Benz и Budweiser также использовали подобные подходы для своих рекламных кампаний.

Против жестокости

Нередко бренды поддерживают и социальные проекты, которые защищают права животных или выступают против жестокого обращения с ними.

Например, Body Shop в рамках долгосрочной рекламной кампании недавно запустил акцию «Forever Against Animal Testing». Цель кампани - повысить осведомленность о жестокости тестирования косметики на животных и собрать к 2020 году 8 млн подписей под петицией для ООН о запрете подобной практики во всем мире.

Вместо традиционного подхода с beauty-блогерами бренд выбрал для раскрутки своей кампании пять наиболее популярных «пушистых» аккаунтов: Tuna Melts My Heart, Toast Meets World, Mr. Bagel the Chinchilla, Bunny Mama и Dogs of Instagram. Кроме того, были привлечены такие представители модной индустрии как Кристен Лианн (Kristen Leanne) и КейкоЛинн (KeikoLynn).

«Кто может лучше рассказать о проблеме животных и жестоком обращении с ними, чем сами животные?» - прокомментировала представитель The Body Shop Андреа Блиден.

Не секрет, что животные увеличивают для бренда охват целевой аудитории и обходятся дешевле, чем люди-знаменитости. Стоимость участия последних в рекламных кампаниях может доходить до 200 тыс долларов. В то время как домашние питомцы «запрашивают» в среднем от 2000 до 5000 долларов за пост. Кроме того, посты с животными дают более высокий уровень вовлечения. Ведь данный контент лучше воспринимается, обладает большим вирусным потенциалом.

«Владельцы домашних животных обладают сильными показателями взаимодействия, поскольку их контент более доступный и в целом менее рекламный, даже когда животные рекламируют конкретный продукт», – уверена руководитель стратегии бизнеса и развития сети Bloglovin Ками Ли.

Привлекать питомцев к рекламе начинают и компании из других сфер, к примеру, производители корма для животных или товаров для дома. Бренды чистящих средств также могут сотрудничать с домашними питомцам, чтобы подчеркнуть эффективность продуктов, которые «справляются» с любым мохнатым членом семьи. Характер питомца позволяет хорошо донести ценность продукта, который потребитель может купить для себя, считают в Bloglovin.