Медиаменеджер возьмет в руки управление компанией Video Target, специализирующейся на программатической закупке видеорекламы

Медиаменеджер Ирина Мысина присоединилась к команде группы OTM. Она возглавила новую технологическую компанию Video Target, которая специализируется на программатической закупке видеорекламы.

Компания Video Target - новый проект группы OTM, выведенный на российский интернет-рынок в этом году. Ирина Мысина стала партнером в группе ОТМ и возглавила проект в должности генерального директора. Ирина закончила Московский институт электроники и математики по специальности «инженер электронных вычислительных устройств». В 2005-2011 годах занимала пост коммерческого директора издательского дома «Нью Медиа Страз», в 2011-2015 - коммерческого директора селлера видеорекламы Gazprom-Media Digital, затем директор по развитию интернет-бизнеса в рекламном холдинге Dentsu Agis Network и директор по продажам «Esforce Холдинг».

«Тот факт, что независимые компании, специализирующиеся на программатических закупках видеорекламы, сегодня на российском рынке не представлены, открывает массу возможностей для таких команд, как наша, готовых быстро и агрессивно захватить лидерство в свободном сегменте, – говорит генеральный директор Video Target Ирина Мысина. – Видеореклама и программатические закупки – два направления, которые вот уже несколько лет остаются среди самых динамично развивающихся сегментов рынка интернет-рекламы. Поэтому мы уверены, что наша экспертиза, объединяющая оба направления, качество программатических технологий, клиентский сервис и разумное ценообразование будут востребованы рынком».