В этом году мероприятие впервые дополнит NGT Talks (Next Generation Technologies)

20−22 марта в Крокус Экспо состоится ключевое отраслевое событие в России и СНГ для промобизнеса — 33-я Международная выставка промоиндустрии IPSA — и главное место встречи производителей, поставщиков и их заказчиков: рекламных агентств, корпоративных клиентов и дистрибьюторов.

Премьеры 2018 :

Catwalk — подиум промо-идей, на котором под зажигательную музыку модели в танце преподнесут продукцию компании в нестандартном и креативном формате.

18 компаний примут участие в выставке впервые, а это значит, что профессиональную аудиторию ждет большое количество новых имен.

NGT Talks ( Next Generation Technologies) — конференция о новых технологиях в маркетинге.

Next Generation Technologies) — конференция о новых технологиях в маркетинге. Конференция « Монетизация ценностей бренда, или как заработать на сувенирах со-своим логотипом» — совместный авторский проект, созданный при участии экспертов НАРСИ ( Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной индустрии) специально для IPSA.

На IPSA 2018 посетители найдут различные возможности для того, чтобы выделить свой бренд самыми разными способами: неординарные идеи для продвижения бренда, яркие примеры корпоративного брендинга, креативные подарки на любой вкус, необычные канцелярские товары, а также массу поводов для вдохновения и развития.

Среди российских экспонентов представлены традиционные участники выставки и перспективные начинающие компании: ТриСар, ТИПОГРАФИЯ КЕМ, МЕЗА, Норгис Пресс, Stark-Cotton, Зенон, Premec, ОФИС-ЭКСПРЕСС, Альфа-Дизайн, ЭКО Финпласт, Мобилсервис, Полимат, Проф-Пресс, CHOKO BRAND, FineDesign и многие другие.

В выставке также принимают участие и иностранные компании из Австралии, Австрии, Италии, Китая, Турции, Тайваня и Китая. Зарубежные участники представляют современные продукты и решения, в числе которых деловая кожгалантерея премиум класса (Caspi group, Турция), премиум шоколад (ChocArt, Австралия), интересные модели ежедневников и записных книг (ACAR GROUP, Турция), полиграфическая и канцелярская продукция, P.O.P. материалы (MEGALENS, Турция) и даже футбольные мячи по международным стандартам (Balldesigner, Австрия).

На площади 2000 кв. м посетители выставки смогут ознакомиться с самыми разными решениями в следующих направлениях:

Подарки и бизнес-аксессуары

Брендированный текстиль

Призы и награды

Канцелярские товары

Принт-технологии

Предметы интерьера и POSm

Новые технологии в продвижении

В этом году мероприятие впервые дополнит NGT Talks (Next Generation Technologies) — конференция, посвященная новым технологиям в рекламе и маркетинге, которая станет логичным продолжением экспозиции IPSA, ориентированной на рекламные агентства, маркетологов и заказчиков рекламных услуг.

20 марта на NGT Talks эксперты лидирующих компаний в области технологий, разработчики и интеграторы digital-решений соберутся на одной площадке, чтобы полностью погрузиться в мир цифрового продвижения, презентовать последние разработки, обсудить актуальные вопросы и принять решения, которые помогут сделать уверенный шаг в развитии рекламных технологий будущего:

Как устроены роботы и чат-боты Facebook, Яндекс и Telegram?

Как использовать распознавание клиентов по фотографиям в соцсети?

Могут ли роботы полностью заменить человека в обслуживании клиентов?

Может ли искусственный интеллект заменить маркетолога?

Когда мы начнем делать рекламу в очках дополненной реальности?

В программе будут затронуты новые области знаний об искусственном интеллекте, виртуальной и дополненной реальности и многое другое из мира новых технологий.

Среди спикеров NGT Talks: Мария Бородкина (LexisNexis), Дмитрий Макаренко (3i Technologies), Георгий Фомичев (Endurance), Михаил Могилевский (НПО «Аналитика»), Алексей Михайлик (Fasttrack, ex CEO проекта LifePad), Ефим Винокуров (MT_CITY), Игорь Глезденев (UP-Promo), Артур Кудрявцев (Conversion Top), Виталий Востриков (Animatad).

21 марта пройдет конференция «Монетизация ценностей бренда», или как заработать на сувенирах со-своим логотипом, где эксперты отрасли и лидеры мнений обсудят насущные вопросы и раскроют актуальные темы и секреты, которые способствуют развитию бренда и бизнеса:

Как построить успешный бренд?

Четкость позиционирования и стратегии бренда

Как стать брендом № 1 в своей нише?

Программы лояльности внутри компании, совместные проекты hr-специалистов и маркетологов

Fanshop — принципы формирования, 12 основных лайфхаков от успешных мировых брендов

Актуальные мерч коллекции — принципы создания и политика продаж.

Мировые тренды рынка сувенирной продукции

Актуальные товарные группы и направления

Специфика подбора продукции для формирования успешного fan-shop проекта и мерч линейки

Война с бренд-буком или как создавать успешные принты на продажу

Программа этой конференции разработана специально для IPSA при поддержке НАРСИ (Национальной Ассоциации Рекламно-Сувенирной Индустрии), АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) и Belgorokov Business School.

Помимо этого 21 марта посетители IPSA смогут впервые увидеть легендарный Catwalk — подиум промо-идей, который уже многие годы покоряет европейскую аудиторию выставки PSI. На подиуме участники представят свою продукцию в виде зажигательной танцевальной презентации, а зрители выберут лучшую презентацию среди всех участников подиума в нашем телеграм канале t. me/ipsa_moscow.

За 3 дня работы IPSA 2018 у гостей выставки будет возможность ознакомиться с последними новинками в области продвижения бренда, лично встретиться с производителями и поставщиками промопродукции, получить багаж знаний, обменяться опытом с коллегами и экспертами, и зарядиться вдохновением на ближайший сезон.