В ближайшие годы туристическая компания планирует развиваться за счет франчайзинга



фото РИА Новости

Национальная туристическая компания «Интурист» намерена в три раза увеличить сеть турагентств под своим брендом. Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор туроператора Виктор Тополкараев. По его словам, рост предусмотрен за счет франчайзинга. Новые офисы будут открываться преимущественно в крупнейших городах России, откуда компания намерена выполнять собственные чартерные перевозки.

В планах компании увеличение сети примерно в три раза - за два года количество офисов должно вырасти до 300. Сегодня под вывеской «Интурист» работают около 100 турагентств по России, из которых компании принадлежит всего около десяти - в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

«Последние годы у нас были сомнения, потому что предоставление бренда другим юрлицам, которых ты не можешь полностью контролировать, таит определенные риски. Но в этом году мы планируем принять новую концепцию развития», - отметил Виктор Тополкараев.

Национальная туристическая компания «Интурист» была образована в 2007 году, на базе старейшего российского туроператора ВАО «Интурист», к которому присоединились компании «Скайвей», «Ривьера», а позже – «Ориент». Исторически розничная сеть «Интуриста» насчитывала около 100 собственных офисов продаж. В 2011 году, после создания совместного предприятия с британским туроператором Thomas Cook, большая часть из них была либо закрыта, либо отдана по франшизе.