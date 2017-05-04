В видео отечественный производитель продвигает рубашки, сшитые на заводе в Ижевске



Cкриншот из видеоролика

Интернет-ателье “Рубашка на заказ” сняло собственную видео-пародию на популярный проморолик американской компании Dollar Shave Club, набравший в Сети уже более 24 млн просмотров. В стиле американского призыва “выглядеть на миллион долларов” интернет-ателье “Рубашка на заказ” предлагает рубашки, сшитые на собственном производстве в Ижевске.

Ролик создавался в рамках маркетинговой стратегии продвижения через социальные сети. “Просто реклама проекта в социальных сетях уже не приносит ожидаемого результата, пользователям нужно что-то необычное. Тем более, тема импортозамещения сейчас в тренде” - комментирует видео владелец интернет-ателье и главный герой российской версии видеоролика Василий Мунтян

Реакция американцев пока не известна. По словам владельца интернет-ателье и главного героя российской версии видеоролика Василия Мунтяна, создатели пародии уверены в поддержке своих зарубежных коллег. “Американцы всегда делали ставку на патриотизм в рекламе свои товаров, нам стоит поучиться, а порой и сделать лучше”, - отметил владелец ателье.

Это не первый патриотический проморолик компании, однако именно пародия на видео американского производителя получила максимальную поддержку пользователей.