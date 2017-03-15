Компания Intermarche решила рассказать о здоровых отношениях и здоровой еде



Скриншот видеоролика

Одна из ведущих сетей супермаркетов Франции Intermarché наглядно показала пользу здорового питания. Интересно, что свежие и богатые витаминами продукты могут не только укрепить здоровье, но и сблизить людей. Именно об этом и рассказывает трехминутный видеоролик “#lamourlamour”, снятый по заказу Intermarché агентством Romance.

По сюжету, герои видеоролика - девушка-кассир и молодой человек-покупате ль встречаются в супермаркете Intermarché. При первой встрече молодой человек вместе с друзьями покупают “вредную еду”, типа бургеров, кетчупа и пиццы, что не впечатлило понравившуюся ему девушку. Постепенно, из раза в раз, парень начинает отказываться от таких продуктов в пользу свежих овощей, фруктов и т.д.

В итоге молодой человек осваивает кулинарию и приобщает к здоровой пище своих друзей, а также пробуждает симпатию у девушки. В качестве слогана видеоролика Intermarché выбрала фразу: “У каждого из нас есть своя причина питаться правильно каждый день”.

Отметим, что тема здорового питания в последнее время часто поднимается в рекламе. Так, месяц назад свой видеошедевр на эту тему сняла немецкая сеть супермаркетов EDEKA. Видео “Eatkarus” рассказывает историю толстого мальчика, живущего в окружении таких же толстяков, самой заветной мечтой которого был полет.