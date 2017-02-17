EDEKA выпустила очередной шедевр в поддержку здорового питания



Кадр из ролика

Немецкая сеть супермаркетов EDEKA совместно с культовым рекламным агентством Jung Von Matt представили очередной рекламный шедевр, в котором выразили поддержку всем людям, страдающим от избытка веса, но мечтающим похудеть. Видео «Eatkarus» рассказывает историю толстого мальчика, живущего в окружении таких же толстяков, самой заветной мечтой которого был полет.

Мальчик начинает мечтать о небе после того, как увидел птицу. Для того, чтобы взлететь он сооружает воздушный шар, крылья, но все тщетно, ничего не получается из-за большого веса. Тогда он решает изменить свой образ жизни и начинает питаться как восхитившая его птица – ягодами. Проходит совсем немного времени и уже похудевший мальчик взмывает ввысь, осуществляя свою мечту.

Несмотря на то, что идея видео слишком банальна, EDEKA удалось создать невероятно красивый и мотивирующий ролик. «Вишенкой на торте» стал рекламный слоган: «Питайся как тот, кем ты хочешь быть». К настоящему моменту видеоролик набрал более 2 млн просмотров на YouTube.

EDEKA и Jung Von Matt отличаются тем, что ни одна из совместных работ этих компаний не остается незамеченной, практически все они получают широкое вирусное распространение в Сети. Так, в 2015 году в канун Рождества, компании представили потрясающую работу, напоминающую об одиноких людях, которые нуждаются в любви и участии. Этот ролик посмотрели более 55 млн человек.