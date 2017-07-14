Самая рейтинговая ТВ-трансляция КК-2017 не стала самой обсуждаемой в онлайне



Иллюстрация Havas Media Russia

Как ранее рассказывал Sostav.ru, телерейтинги матчей Кубка Конфедераций 2017 были высокими, хоть и уступили в июне фильму Оливера Стоуна о Путине на “Первом канале”, а рекламный инвентарь в трансляциях был продан почти полностью. КК-2017 активно обсуждался и в социальных медиа, однако интерес аудитории к матчам на ТВ и в онлайне сильно разнился, свидетельствуют данные исследования Havas Media Russia.

Самым рейтинговым на ТВ матчем прошедшего в России Кубка стал “Финал.Чили-Германия”. По сравнению с телерейтингом его популярность в социальных сетях была крайне низкой, о чем говорит презентация исследования Havas Media Russia.

Самым упоминаемым в онлайне стал матч “Россия-Португалия”, он же был вторым по рейтингу на ТВ. Много упоминаний собрали не самые популярные на российском телевидении матчи “Полуфинал. Германия-Мексика” и “Мексика-Россия”.

По числу обсуждений спонсоров КК-2017 в Интернете всех обошел бренд BUD.

Рекламная активность BUD на Кубке Конфедераций 2017