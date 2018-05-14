Эксперты поделятся лучшим международным и российским опытом проведения мероприятий

«Ведомости» приглашают вас провести два насыщенных и продуктивных дня на конференции «Event Show 2018: интеллект нового времени». Эксперты поделятся лучшим международным и российским опытом проведения мероприятий, ключевые игроки проанализируют последние изменения событийного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станут мероприятия в ближайшем будущем.

В фокусе Event Show 2018:

Трансформация формата мероприятий. Какие события выходят на передний план с развитием новых технологий?

Бизнес & Marketing. Как соблюсти баланс и получить максимум от вложенных инвестиций?

Новые инструменты работы с аудиторией. Какие форматы помогают привлекать fresh blood?

HR & Инвестиции. Роль событий в формировании бренда работодателя.

Территория ЗОЖ. Спорт + event: модное увлечение или долгосрочный тренд в организации мероприятий?

Технологии & Эффективность. Передовые решения, повышающие уровень события.

Все о креативе. Как создать креативное мероприятие с ограниченным бюджетом?

It’s all about money. Оценка эффективности события через призму денег.

По традиции Event Show объединит лучших представителей event-индустрии со стороны клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг, предоставит самый новый контент и возможность для решения ваших бизнес-задач.

Лучшие кейсы послужат источником вдохновения для ваших будущих бизнес-идей!

Спешите зарегистрироваться!

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

По вопросам участия обращайтесь к Юлии Лемасовой по телефону: +7 495 956-34-58 , доб. 1314, или по электронной почте j. lemasova@vedomosti.ru.