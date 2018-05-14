«Ведомости» приглашают вас провести два насыщенных и продуктивных дня на конференции «Event Show 2018: интеллект нового времени». Эксперты поделятся лучшим международным и российским опытом проведения мероприятий, ключевые игроки проанализируют последние изменения событийного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станут мероприятия в ближайшем будущем.
В фокусе Event Show 2018:
- Трансформация формата мероприятий. Какие события выходят на передний план с развитием новых технологий?
- Бизнес & Marketing. Как соблюсти баланс и получить максимум от вложенных инвестиций?
- Новые инструменты работы с аудиторией. Какие форматы помогают привлекать fresh blood?
- HR & Инвестиции. Роль событий в формировании бренда работодателя.
- Территория ЗОЖ. Спорт + event: модное увлечение или долгосрочный тренд в организации мероприятий?
- Технологии & Эффективность. Передовые решения, повышающие уровень события.
- Все о креативе. Как создать креативное мероприятие с ограниченным бюджетом?
- It’s all about money. Оценка эффективности события через призму денег.
По традиции Event Show объединит лучших представителей event-индустрии со стороны клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг, предоставит самый новый контент и возможность для решения ваших бизнес-задач.
Лучшие кейсы послужат источником вдохновения для ваших будущих бизнес-идей!
Спешите зарегистрироваться!
Подробная информация о проекте доступна на сайте.
По вопросам участия обращайтесь к Юлии Лемасовой по телефону:
По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Анастасии Тисковой по телефону: