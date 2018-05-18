Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволит делиться постами других пользователей через сервис Stories.
Для того чтобы сделать репост через Stories, нужно нажать значок бумажного самолета под публикацией и нажать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». К публикации можно добавить собственный комментарий. После этого она в течение 24 часов будет доступна в сервисе Stories.
Сделать репост записи из закрытого аккаунта не удастся. А владельцы открытых профилей смогут отключить в настройках возможность делиться их постами.
Пока новая функция доступна только пользователям Android, но в скором времени она появится в обновлении для iOS.