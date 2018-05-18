Пока новая функция доступна только пользователям Android

Социальная сеть Instagram запустила функцию, которая позволит делиться постами других пользователей через сервис Stories.

Для того чтобы сделать репост через Stories, нужно нажать значок бумажного самолета под публикацией и нажать вариант «Добавить публикацию в вашу историю». К публикации можно добавить собственный комментарий. После этого она в течение 24 часов будет доступна в сервисе Stories.



Сделать репост записи из закрытого аккаунта не удастся. А владельцы открытых профилей смогут отключить в настройках возможность делиться их постами.

Пока новая функция доступна только пользователям Android, но в скором времени она появится в обновлении для iOS.