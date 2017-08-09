В скором времени любой пользователь сможет приглашать в эфир еще одного человека



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Соцсеть Instagram в своём блоге сообщила о начале тестирования возможности проведения совместных прямых трансляций.

С помощью новой функции пользователи смогут пригласить к себе в прямой эфир ещё одного участника — для этого достаточно нажать соответствующую кнопку в приложении. Автор трансляции получит возможность удалять и добавлять гостей. Кроме того, приглашённый участник сможет покинуть прямой эфир самостоятельно.

Во время совместной трансляции экран будет разделён на две части. Как и в обычных прямых эфирах, зрители по-прежнему смогут оставлять лайки и комментарии. Запись стрима будет доступна автору сразу после завершения.

«Выход в прямой эфир — интересный формат общения со своими друзьями и подписчиками, однако, находясь «один на один» с целым миром, легко почувствовать себя неуверенно. Новая функция позволит без труда добавить в свою трансляцию гостя, а зрители по-прежнему смогут оставлять отметки «Нравится» и комментарии к трансляции», - сообщают в компании.

В настоящий момент функция проходит стадию тестирования, а потому доступна лишь небольшой части пользователей Instagram. По словам разработчиков, полномасштабный запуск опции произойдёт в течение ближайших месяцев.

Ранее в этом году Instagram представила возможности сохранения видео из прямого эфира на свой телефон и публикации его в Instagram Stories.